「墊」記您偏鄉人情味　中市小黃公車暖心接送

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交通局長葉昭甫表示，為提高學生對於公共運輸認識及使用率，龍井地區國中近期於升旗集會期間發放小黃公車資訊墊板予全校師生，加強宣導及推廣，培養孩童從小善用公共運輸，促進環境保護及永續發展；墊板詳細羅列今年1月18日開始經營的黃24路搭車指南，交通局安排小黃公車駕駛接送市民，固定路線和發車時間，保障基本民行權益。
龍井國中校長國立民指出，龍井國中全校有400多名學生，黃24路的小黃公車早上7時30分在校門前的「觀光路」站牌停靠，學生上下學時，都有舒適方便的小黃公車接送到校；學校特別發送民間捐贈印製黃24路的墊板，宣導善用大眾運輸工具，市府提供免費搭乘福利，家長不必在上放學時奔波接送孩子，學生也能規劃時間和搭車班次，學習一堂在生活中實際運用的交通課程。
龍井區田中里長張文慶說，為宣導民眾搭車前先預約，在地民代和里長有錢出錢、有力出力，印製上千份小黃公車24路墊板，路線和發車時間和站點，清楚易查，分送學校與民眾使用。阿公、阿嬤相揪搭車並高興表示，「有車就有腳」出門不用麻煩家人了。
小黃公車駕駛陳弘沂表示，他與經常搭車去購物、訪友、就醫的乘客，建立起像朋友的好感情。學生下課時搭車到龍井車站，從車站轉乘台鐵火車與市區公車，可有效率轉乘大眾運輸工具，無市區公車停靠路段則提供隨招隨停，貼心服務市民；龍井地區知名景點包括如希臘地中海的麗水漁港等，近來吸引各地觀光客來旅遊，事先預約後也能搭乘。
從軍職榮退的鄭郁蓉今年29歲，是台中小黃公車的車隊年輕生力軍，轉換跑道後擔任小黃公車駕駛，守護海線地區路線。她表示，有交通局和車隊當後盾，小黃公車載客率明顯增加，尖峰時間還常支援其他路線，行駛沿途常見到綠油油的稻田、金黃色的油菜花海，是城市較難享受的美景；作為台中幸福公車的「運轉手」，溫馨接送情是很有成就感的工作。
葉昭甫表示，黃24路麗水田中線，自麗水行駛至龍井車站(龍新路)，沿途行經麗水里活動中心、福田社區活動中心、龍井區農會、龍井國小、龍井國中、龍井區公所、龍泉國小等多處站點，「小黃公車」能載送3到4人，有固定發車時間，請乘客務必事先預約搭車，相關資訊可至台中市小黃公車資訊。