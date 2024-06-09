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保加利亞3年內6度大選　改革希望恐落空

▲保加利亞今天將舉行3年來第6次的國會大選，但分析家表示，這次投票不太可能產生可以結束長期政治動盪、解鎖經濟改革的穩定政府。（圖／美聯社／達志影像）
▲保加利亞今天將舉行3年來第6次的國會大選，但分析家表示，這次投票不太可能產生可以結束長期政治動盪、解鎖經濟改革的穩定政府。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

保加利亞人今天(9日)將進行3年來第六度投票，這個巴爾幹國家改變的希望預計將會落空。

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隨著改革派聯盟的支持率大幅下降，前總理巴里索夫(Boyko Borisov)的保守派「保加利亞公民歐洲發展黨」(GERB)看似勢力將會強化，成為這個歐盟(EU)最貧困成員國的主要政黨。

2020年經過大規模反貪腐示威，導致先前執政近10年的巴里索夫下台後，「保加利亞公民歐洲發展黨」預期仍將持續掙扎，難以找到共同治理的夥伴，分析師認為，今年秋天再次舉行大選的可能性很高。

根據風險情報公司「維里斯科楓園」(Verisk Maplecroft)的資深中東歐分析師畢卡斯基(Mario Bikarski)指出，在面臨自共產主義結束以來最嚴重的不穩定局勢下，保加利亞為解鎖歐盟資金並完全融入自由流動的申根區(Schengen)所需之改革，可能會進一步延後。

這次投票與歐盟選舉同時進行，在歐盟選舉中預計會有類似的結果，即改革派明顯失去許多支持。

投票站今天上午7時(台灣時間中午12時)開放，晚間8時(台灣時間10日上午4時)關閉，由於選民冷漠，預期投票率將偏低。

投票前夕的民調顯示「保加利亞公民歐洲發展黨」大幅領先，將拿下25%的得票率。

親俄羅斯的民族主義政黨「瓦爾納黨」(Vazrazhdane)也將有15%的支持率，因為俄羅斯的宣傳和假訊息在投票中發揮了很大的作用。

總部設在索菲亞(Sofia)的智庫「民主研究中心」(Center for the Study of Democracy)一項調查發現，近40%保加利亞人分享虛假訊息，且幾乎有70%保加利亞人相信陰謀論。

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