保加利亞3年內6度大選　改革希望恐落空

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2020年經過大規模反貪腐示威，導致先前執政近10年的巴里索夫下台後，「保加利亞公民歐洲發展黨」預期仍將持續掙扎，難以找到共同治理的夥伴，分析師認為，今年秋天再次舉行大選的可能性很高。
根據風險情報公司「維里斯科楓園」(Verisk Maplecroft)的資深中東歐分析師畢卡斯基(Mario Bikarski)指出，在面臨自共產主義結束以來最嚴重的不穩定局勢下，保加利亞為解鎖歐盟資金並完全融入自由流動的申根區(Schengen)所需之改革，可能會進一步延後。
這次投票與歐盟選舉同時進行，在歐盟選舉中預計會有類似的結果，即改革派明顯失去許多支持。
投票站今天上午7時(台灣時間中午12時)開放，晚間8時(台灣時間10日上午4時)關閉，由於選民冷漠，預期投票率將偏低。
投票前夕的民調顯示「保加利亞公民歐洲發展黨」大幅領先，將拿下25%的得票率。
親俄羅斯的民族主義政黨「瓦爾納黨」(Vazrazhdane)也將有15%的支持率，因為俄羅斯的宣傳和假訊息在投票中發揮了很大的作用。
總部設在索菲亞(Sofia)的智庫「民主研究中心」(Center for the Study of Democracy)一項調查發現，近40%保加利亞人分享虛假訊息，且幾乎有70%保加利亞人相信陰謀論。
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