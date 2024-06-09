山寨周杰倫開巡演！最後排竟要價1.7萬元「因為遠看才像本尊」
天王周杰倫憑著獨特的唱腔，以及堅強的音樂實力走紅歌壇，出道多年天王地位屹立不搖。近期大陸出現一群長得像周杰倫的民眾，讓網友笑虧「周杰倫是個種族」，甚至還有一名直播主「黑倫」擁有100萬粉絲，因此開起巡迴演唱會，最後一排座位更要價3888元人民幣（約17385台幣），網友笑說：「因為遠看才像周杰倫。」
記者薛羽彤／綜合報導
直播主「黑倫」外貌與周杰倫高度相似，連演唱歌曲時的聲音表情，都模仿得唯妙唯肖，藉此獲得超高人氣，抖音擁有100萬粉絲追蹤。近期他開啟巡迴演唱會，場場爆滿，雖然為「山寨周杰倫」但門票要價不斐，從最前排500人民幣（約2235台幣），到中間價位1500元人民幣（約6707台幣），後排座位則要價2000人民幣（約8942台幣），和一般正常演唱會票價完全相反，竟然越近越便宜。
其中，黑倫蘇州站的演唱會票價創下新高，最前排位置票價588元人民幣（約2629台幣），最後一排則是漲到3888元人民幣（約17385台幣）， 相較其他場次整整貴了一倍。網友看到後紛紛笑說：「不是周杰倫演唱會去不起，是糾結倫（黑倫）的見面會更有性價比」、「最後一排最貴因為越像周杰倫」、「冒牌的越像，本尊卻越來越不像」、「周杰倫應該是唯一一個歌手，可以在全國不同省份同時開演唱會。」