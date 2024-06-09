鋒總震怒兩度抗議被關燈！樂天桃猿今天取消LED秀 領隊談考量
富邦悍將昨（8）日在桃園棒球場以7：1擊敗樂天桃猿，但8局結束時，富邦總教練陳金鋒兩度向主場工作人員抗議，不滿換局時場地燈被關閉，擔心球員因此受傷。對於鋒總動怒抗議，根據《ETtoday》報導，樂天日籍領隊川田喜則表示，為了安全起見，今（9）日取消局間LED燈光秀。
記者路皓惟/綜合報導
比賽8局上結束後，富邦投手江國豪準備上場熱身，他在前7局投出無失分表現，相當有機會挑戰生涯首次完投完封勝。然而，桃園球場卻因為燈光秀活動，所以在換局中將場地燈光關閉。從轉播畫面清晰可看，陳金鋒面露不悅地走上球場，指著自己的眼睛和球場，並向裁判抱怨。
陳金鋒當時向裁判抗議：「已經2次了，你們要辦活動大家都OK，比賽完燈要關起來也OK。但是當下是我們投手、野手練習的時候，如果燈關了，丟過去選手沒看到，結果打到選手受傷了怎麼辦？」第2次走上球場時，陳金鋒更加不滿，「大家每個主場都有活動，怎麼會在我們換局的時候把燈關掉，全世界應該找不到這種。」
據報導，針對昨日局間關燈的狀況，川田喜則表示，今日樂天與富邦之戰，將會取消LED燈光秀，由於職業棒球比賽局間有規範，會聽取各方建議，在不影響比賽情況下討論如何執行，球隊內部也會再研議。
川田喜則指出，未來還是會有LED燈光秀，只是執行時間長短會再討論，以基於公平性安排。桃園棒球場是全台第一座將鹵素燈泡更換為全新LED燈泡的球場，川田表示，未來LED會是趨勢，以後其他球場也可能導入，所以會跟其他球團討論如何執行LED燈光秀。