鍾明軒小紅書開5天被封殺！帳號內容全消失 過往貼文曝光爆疑點
網紅鍾明軒日前前往大陸旅遊，還拍攝一系列的影片，表示對中國改觀，「我真的很喜歡這個地方」，但回台灣不久就遭遇了不少批評，還被戲稱為「祖國美人」，但鍾明軒似乎不在意龐大的負面聲浪，甚至還繼續更新旅遊內容，更開設小紅書帳號，沒想到帳號才開沒多久就遭到封殺，掀起討論，有網友指出，也許是鍾明軒的個人主頁上有放上個人信箱，才會因此遭鎖。
記者施以慧／綜合報導
鍾明軒回台後，不甩「大外軒」、「祖國美人」等稱號，6月4日在大陸社群網站「小紅書」開設帳號，還曬出1張吐舌自拍，寫道：「笑罵由人我不怕，小紅書還是要辦。」未料帳號才開了5天就突然封殺，在點進個人頁面後，系統還顯示了「因相關投訴該帳戶違反《社群規範》，其內容無法檢視」的標語，內容全數遭到刪除。
鍾明軒先前曾對外界坦言，自己沒辦法接受「祖國美人鍾明軒」這個封號，因為他認為「祖國」這詞是各自表述，他表示自己要當這整個中華民族裡面的美人、整個華人圈的美人，同時也強調，現在開始不認「祖國美人」封號，「誰要跟你在那邊矮化自己，請叫我中華美人。」而對於帳號遭封，有網友推測，是否是鍾明軒主頁上有貼上個人信箱，觸犯了該平台禁止「帳號訊息曝光」的規定，才會導致帳號被鎖。