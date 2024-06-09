端午節不只人類過！壽山動物園VIP們收到特製粽子 可愛反應曝光
一年一度的端午節將在明（10）日到來，許多人都已在家中與親友享用著美味粽子，而在壽山動物園的VIP動物們自然也「不落人後」，園方與志工媽媽們為牠們打造「特製化粽子」，讓水豚、老虎等動物都能享受端午氣息，民眾更能在連假期間到場看牠們吃粽的可愛模樣。
記者潘毅／綜合報導
為讓動物們一起應景過端午，高雄壽山動物園近期號召手藝高超的志工媽媽們，一起為動物們打造特製粽子、和粽子形狀的玩具，以新鮮的月桃葉配合不同動物的食性，包入草料、季節時蔬或水果，量身打造各種美味又營養的粽子。
但也並不是每隻動物都喜歡粽子，例如水豚兄妹Lia及Lieber，只是好奇聞一下，最後還是奔向最愛的青牧草。然而犀牛、老虎、獅子們看到粽子形狀的玩具時，則因為沾染其他動物的氣味，達成嗅覺豐富化，在追逐的過程中激發野外狩獵的本能，同時刺激牠們的生理及心理，玩得不亦樂乎。
至於非洲草原象「阿里」看到粽子玩具時，仍然故我的吃著新鮮草料，讓一旁看著的飼育員苦笑不已。
最後壽山動物園也提到，端午節當天仍會準備大香包玩具給動物們，歡迎大家趁著連假期間來動物園走走，近距離觀察動物有趣的模樣。