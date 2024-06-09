劉亦菲未修圖身材曝光！對比照差太多 遭粉絲無情開砲：粗短象腿
大陸空靈女神劉亦菲，過去因為出演《神鵰俠侶》一劇而爆紅，擁有清新氣質的她，還一度被粉絲封為「神仙姐姐」。而她日前出席與霍建華主演的新劇《玫瑰的故事》發布會，卻因為沒修圖的雙腿引爆話題，略粗的大腿讓網友無情開酸：「粗短象腿嗎？」
記者施以慧／綜合報導
只見劉亦菲將長髮梳起，綁成丸子頭，還搭配米白色套裝和黑色短靴，但鏡頭前的她，因為沒有了長髮修飾，原先精緻的小臉似乎有點圓潤，五官平平無奇，而疑似是因為短靴的原因，讓她的雙腿看起來略粗。而劉亦菲後續也在微博上曬出美照，但大臉和粗腿統統消失，讓網友們覺得差很多。
而對比照一出爐，就有不少網友開酸：「目測增重至110斤」、「粗短象腿」、「修太大了吧。」對此，也有粉絲出面反擊認為，劉亦菲的身材是正常人該有的樣子，是其他女明星瘦到不合理，更直言：「但她光那張臉蛋就打趴所有人了好嗎！」
事實上，女明星們的身材一直是外界討論的焦點，也讓這些一線女藝人對於自己的身材嚴格控管，不僅是因為鏡頭上會放大身材上的缺點，也是因為害怕被網友們議論。而劉亦菲的身材同樣也受到不少關注，先前就有大陸狗仔爆料，劉亦菲幾乎不運動，在飲食上也毫無忌口，也可能是劉亦菲變胖的主因，不過這點本人並未證實。