綠議員稱花蓮因傅崐萁被抵制　蕭美琴喊：別用政治角度看待

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蕭美琴致詞時首先以日文問候，並歡迎及感謝「應援團」在日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之率領下來到花蓮觀光旅遊、消費。
蕭美琴表示，台日間有非常深厚的友誼，患難中更展現出雙方人民的情感，當日本發生地震時，台灣總是即時給予關心，而這次花蓮發生0403地震，日本政府及各界不但在第一時間捐款關心，現在更以具體行動來到花蓮，響應災後復興觀光活動。
蕭美琴說，台日在患難中相互幫忙，有美麗的景觀也要一起分享，她再次歡迎大家來到花蓮，並祝褔旅程一切順利，留下精彩回憶。
媒體詢及此次來花蓮的目的，蕭美琴回應，地震之後，除了第一時間的救難以及後續的復原，花蓮的產業現在也面臨蕭條的問題，政府一直努力希望促進花蓮產業復興，許多國家都很關心台灣、支持花蓮，她也正與外交部共同規畫邀請駐台使節代表來花蓮觀光。
至於李建昌稱要因傅崐萁抵制花蓮旅遊，蕭美琴說，花蓮人需要更多溫暖，她也以實際行動，就職前帶了40名黨工到花蓮旅行，同時也拍了一些影片宣傳花蓮觀光，希望大家看到花蓮美景。
蕭美琴提及，花蓮有很多可以玩的地方，雖然太魯閣需要時間恢復，但花蓮還是有其他值得遊玩的地方，現在需要溫暖，不要用政治角度看待，一起努力讓台灣更好。