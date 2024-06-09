台灣也不買了！宏都拉斯蝦對台出口雪崩近6成　蝦農嘆今年會再減

3年來一路相挺！愛媛縣團購31噸鳳梨支援台灣　議員包54箱讚挺台

▲在中國封殺台灣鳳梨後，日本反而成為了（資料照／記者呂炯昌攝）
▲在中國封殺台灣鳳梨後，日本反而成為了（資料照／記者呂炯昌攝）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國3年前宣稱多次從進口鳳梨中驗出有害生物，因此禁止台灣鳳梨進口，不過與台灣持續保持友好關係的日本後續藉此事件成為了台灣鳳梨最大外銷市場，其中愛媛縣政府職員一路相挺，今年攜手縣內21個市町政府職員等人，採購總重約31公噸的逾3000箱台灣鳳梨，展現出台日友好的情誼。

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根據日本《南海放送》報導，一輛載有約300箱、約3噸的台灣鳳梨的大型卡車在7日早上抵達愛媛縣政府前，當時還是上班時間，卻看到不少人拉著拖車在一旁等待，當一箱箱的鳳梨卸下卡車，現場的人員開始忙碌起來，將鳳梨搬到拖車、小型卡車上。

不少愛媛縣政府職員到現場排隊購買鳳梨，其中一名公務員透露，雖然之前沒有吃過台灣鳳梨，但這次想吃吃看，於是和同事一同購買分著吃；另外一名公務員則稱，「我每年都來買鳳梨，它們超級好吃的，而且我非常期待」；愛媛縣議員中野泰誠受訪時更稱，今年買了54箱台灣鳳梨，希望藉此支持台灣。

報導指出，台灣外銷中國的鳳梨曾經高達9成，但3年前卻因為政治問題，中國單方面宣布中斷，因此與台灣持續保持交流的愛媛縣及20個市鎮的地方政府工作人員，今年更是購買了3000多箱，約31噸重，為的就是要與台灣持續進行交流，並在台日關係上做出貢獻。

中國在2021年3月時，稱因中國海關多次於臺灣輸入鳳梨截獲檢疫性有害生物，因此暫停進口台灣鳳梨。在中國宣布此項舉措後，反而在日本吹起了協助購買台灣鳳梨的「應援」熱潮。雖然最初日本秉持著「友情購買」的想法，但「連芯都能吃」的台灣鳳梨迅速擄獲日本民眾的胃，不少人「一吃成主顧」。

日本進口的鳳梨中，台灣產的鳳梨，比例已從2020年的1%，提高到2023年的9%，台灣鳳梨在日本的市占率也逐漸提高。報導也另外提到，直至9日都能在永旺集團旗下的連鎖超市買到台灣鳳梨。


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