3年來一路相挺！愛媛縣團購31噸鳳梨支援台灣　議員包54箱讚挺台

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不少愛媛縣政府職員到現場排隊購買鳳梨，其中一名公務員透露，雖然之前沒有吃過台灣鳳梨，但這次想吃吃看，於是和同事一同購買分著吃；另外一名公務員則稱，「我每年都來買鳳梨，它們超級好吃的，而且我非常期待」；愛媛縣議員中野泰誠受訪時更稱，今年買了54箱台灣鳳梨，希望藉此支持台灣。
報導指出，台灣外銷中國的鳳梨曾經高達9成，但3年前卻因為政治問題，中國單方面宣布中斷，因此與台灣持續保持交流的愛媛縣及20個市鎮的地方政府工作人員，今年更是購買了3000多箱，約31噸重，為的就是要與台灣持續進行交流，並在台日關係上做出貢獻。
中國在2021年3月時，稱因中國海關多次於臺灣輸入鳳梨截獲檢疫性有害生物，因此暫停進口台灣鳳梨。在中國宣布此項舉措後，反而在日本吹起了協助購買台灣鳳梨的「應援」熱潮。雖然最初日本秉持著「友情購買」的想法，但「連芯都能吃」的台灣鳳梨迅速擄獲日本民眾的胃，不少人「一吃成主顧」。
日本進口的鳳梨中，台灣產的鳳梨，比例已從2020年的1%，提高到2023年的9%，台灣鳳梨在日本的市占率也逐漸提高。報導也另外提到，直至9日都能在永旺集團旗下的連鎖超市買到台灣鳳梨。