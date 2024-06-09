蔡阿嘎開除蘿拉後頻開酸！網友逆風反嗆「蹭流量」 掀兩派論戰
在YouTube上擁有超過百萬訂閱的蔡阿嘎，因為題材多樣性深受粉絲喜愛，未料6日深夜，卻無預警開除元老級員工蘿拉，並發表聲明，表示女方涉及不法行為，讓外界相當震驚。而蔡阿嘎不僅大動作切割蘿拉，事後還多次在社群上暗示性開酸對方，讓網友有些反感，認為是否是蔡阿嘎已經是過氣網紅，才會順道利用這次事件「蹭流量」。
記者施以慧／綜合報導
事實上，蔡阿嘎在開除蘿拉以後，曾在臉書上發文，「嗯人啊！果然還是要保持善良、心存善念，就會有好事發生！」被網友解讀為諷刺蘿拉，不過蔡阿嘎並沒有對此作出回應，而是再度發文，「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為，因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活。」讓粉絲相當心疼。
有網友在Dcard上以「原來蔡阿嘎還有人在看？」為題發文，寫下「我一直以為蔡阿嘎已經過氣欸！之前一直利用小孩蹭流量，到處都是他小孩被黑一波，然後現在再利用開除助理拉一波流量，真的很會。」
不過貼文一出，倒是引起不少忠實粉絲護航：「頻道內容很多元，不喜歡小孩也可以看他靠北學餐、撿便宜大師、收納打掃那些的」、「他還沒過氣，因為妳還是被他吸引到了，還要因為開除員工這件事出來特地為他發1篇文」、「看到很多人在Dcard發文蹭他，就知道還有很高的流量」、「過氣的點在哪？不是妳不喜歡就覺得人家過氣欸」、「可憐！蔡阿嘎竟然紅到又要被你發文，還知道曬過小孩，粉絲出來，打廣告要說欸。」