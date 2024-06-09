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雲豹交易「榜眼籤」賭對了！書總：確信信寬、小高是我們要的球員

▲T1台啤永豐雲豹本季奪得冠軍，「狀元」林信寬、「榜眼」高錦瑋的貢獻相當巨大，證明去年GM顏行書決定交易來「榜眼籤」的決定賭對了。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2023.07.14）
▲T1台啤永豐雲豹本季奪得冠軍，「狀元」林信寬、「榜眼」高錦瑋的貢獻相當巨大，證明去年GM顏行書決定交易來「榜眼籤」的決定賭對了。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2023.07.14）

記者黃建霖/桃園報導

T1台啤永豐雲豹本季奪得冠軍，「狀元」林信寬、「榜眼」高錦瑋的貢獻相當巨大，也證明去年球隊交易來「榜眼籤」的決定賭對了。雲豹營運長顏行書透露，當時已經有經過分析和考量，認為林、高二人是他們想要的那種球員，所以就大膽交易，而雲豹隊未來的方向也將繼續補進年輕和中生代的球員，持續打造有長期有競爭力的陣容。

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台啤雲豹去年將黃聰翰和2024年新人選秀會第1輪選秀權，與臺北台新戰神交易來2023年新人選秀會第1輪第2順位的選秀權，最終在那一屆選秀大會上他們得到了高錦瑋和林信寬2名新生代戰將，這兩人也在這一季成為球隊重要戰力，幫助雲豹拿下隊史首冠。

在季後重新審視當時的交易決定，可說是正確無誤，台新和雲豹各取所需。談到球團當下的想法，顏行書透露這次操盤是經過縝密的分析，他們非常明白林信寬和高錦瑋就是他們想要的球員。

雲豹要打現代籃球　林、高投射、面框技術優秀

「我們那時候已經有評估2024年選秀，認為這可能是小年。」顏行書說，一開始洋將就確定會找兩個大的和一個小的，球隊的球風也很快確定為現代籃球的打法，雲豹這一季場上十分強調空間，1-4號位的球員在場上需要可打多個位置，需要球員擁有投射能力和面框技巧，而高錦瑋和林信寬在這一塊的技術非常優秀。

「在我看來高錦瑋已經是職業球員了。」顏行書直言高錦瑋超級努力，所以才能在職籃爬到這個位置，新人年就獲選進年度第一隊，真的相當成熟。高錦瑋自己則是表示，雖然這一季在球隊打2號曾遇到一些困難，但好在蔣淯安等前輩鼓勵，教練團也給予他很多建議，讓他最終可以克服，真的相當感謝球隊的栽培。

而林信寬方面，在顏行書看來，他是未來有進入中華隊一隊潛力的前鋒，「信寬的條件和球商，絕對有可能成為台灣頂級鋒線」，但他也認為現在的林信寬還是學生球員，有很多不成熟的地方，這也是他這一季在季中受傷歸隊後開始，時間慢慢被李啟瑋拿走的原因，穩定性是他未來需要加強的部分。

林信寬表示，第一年打職籃他在位置上面臨一些挑戰，「主要是持球的時間減少了，要進行更多接球投射，當然是和大學時很不一樣，這需要一些時間去適應。」

▲桃園雲豹高錦瑋單節14分，率領球隊逆轉戰局。(T1聯盟提供)
▲桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋第一季就進入年度第一隊，成為T1聯盟中的一線後衛。(T1聯盟提供)
雲豹未來會繼續補年輕和中生代球員　增加輪換深度

雲豹去年選秀之後就很明確地表示他們「雙向計畫」在同時進行，要培育一個長期有競爭力的陣容，林信寬和高錦瑋就是他們的骨幹。在本季奪冠後，談到未來的陣容時，顏行書同意在職籃高度競爭的環境中不進則退，所以季後還會補強，重心將擺在年輕球員和年紀在30歲以下的中生代球員上。

「你看我們目前的陣容，大部分主力球員都過30，不然就是信寬、小高這種剛進入職籃的新秀，中生代斷層。未來要應付漫長賽季，需要增加中生代球員進入輪換，這會是我們補強的目標。」顏行書如此說道。

▲林信寬此戰上場23分鐘，投進4顆3分球、全場攻下20分，追平聯盟季後賽新秀單場3分球紀錄。（圖／台啤雲豹提供）
▲台啤雲豹「狀元」林信寬穩定性還需要加強，但在顏行書看來他有進入中華隊一隊的潛力。（圖／台啤雲豹提供）

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