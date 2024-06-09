雲豹交易「榜眼籤」賭對了！書總：確信信寬、小高是我們要的球員

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在季後重新審視當時的交易決定，可說是正確無誤，台新和雲豹各取所需。談到球團當下的想法，顏行書透露這次操盤是經過縝密的分析，他們非常明白林信寬和高錦瑋就是他們想要的球員。
雲豹要打現代籃球 林、高投射、面框技術優秀
「我們那時候已經有評估2024年選秀，認為這可能是小年。」顏行書說，一開始洋將就確定會找兩個大的和一個小的，球隊的球風也很快確定為現代籃球的打法，雲豹這一季場上十分強調空間，1-4號位的球員在場上需要可打多個位置，需要球員擁有投射能力和面框技巧，而高錦瑋和林信寬在這一塊的技術非常優秀。
「在我看來高錦瑋已經是職業球員了。」顏行書直言高錦瑋超級努力，所以才能在職籃爬到這個位置，新人年就獲選進年度第一隊，真的相當成熟。高錦瑋自己則是表示，雖然這一季在球隊打2號曾遇到一些困難，但好在蔣淯安等前輩鼓勵，教練團也給予他很多建議，讓他最終可以克服，真的相當感謝球隊的栽培。
而林信寬方面，在顏行書看來，他是未來有進入中華隊一隊潛力的前鋒，「信寬的條件和球商，絕對有可能成為台灣頂級鋒線」，但他也認為現在的林信寬還是學生球員，有很多不成熟的地方，這也是他這一季在季中受傷歸隊後開始，時間慢慢被李啟瑋拿走的原因，穩定性是他未來需要加強的部分。
林信寬表示，第一年打職籃他在位置上面臨一些挑戰，「主要是持球的時間減少了，要進行更多接球投射，當然是和大學時很不一樣，這需要一些時間去適應。」
雲豹未來會繼續補年輕和中生代球員 增加輪換深度
雲豹去年選秀之後就很明確地表示他們「雙向計畫」在同時進行，要培育一個長期有競爭力的陣容，林信寬和高錦瑋就是他們的骨幹。在本季奪冠後，談到未來的陣容時，顏行書同意在職籃高度競爭的環境中不進則退，所以季後還會補強，重心將擺在年輕球員和年紀在30歲以下的中生代球員上。
「你看我們目前的陣容，大部分主力球員都過30，不然就是信寬、小高這種剛進入職籃的新秀，中生代斷層。未來要應付漫長賽季，需要增加中生代球員進入輪換，這會是我們補強的目標。」顏行書如此說道。