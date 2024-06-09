陳傑憲化身賭神高進！自曝形象像劉德華　黃大煒直呼開球更緊張

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MINA此次扮演海棠的形象照釋出後，在網上掀起一波轟動，MINA表示，這對她來說是本色演出，毫無違和感。陳傑憲提及他的形象比較像劉德華，起初以為他在此次主題日會化身劉德華所飾演的陳小刀，但最後是由陳重羽擔任，對此陳重羽則表示同意陳傑憲更適合陳小刀，他也提到若能選擇擔任角色，禿鷹一角也是不錯。
球迷在有獎徵答遊戲環節中參與熱烈，其中對於高進的題目難度更是驚呼不已，飾演高進的陳傑憲選擇一位弟弟回答並成功答對，球迷再度發出歡呼，而MINA則是選擇帶著她的海報看板球迷回答，也講出正確答案且獲得合影機會。活動結束前也邀請搖滾教父黃大煒一同剪綵，黃大煒上場隨即大喊「統一獅加油」，讓場下歡呼聲不斷。
在傑尼獅靚仔茶餐廳合影會上也出現許多道具，不僅有《賭神》電影中具有代表性的撲克牌和獅隊選手毛巾外，更是有球迷身著復古風格襯衫，也有角色名言的手寫看板，讓台南棒球場充滿港式氛圍。
黃大煒獻唱你把我灌醉 開球比表演更緊張
另外，「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日第二天同樣安排周星馳配音員石班瑜獻聲播報，並特別邀請黃大煒擔任賽前演出嘉賓，帶來節奏明顯的「My Name Is」、「Cocktail Party」等英文歌，更有膾炙人口的港劇《風之刀》片尾曲「你把我灌醉」，磁性歌喉也令現場球迷如癡如醉，隨著節奏搖擺、拍手。
這是黃大煒首次參加棒球相關活動，對此他表示十分好玩與刺激。今天也是他首次開球，他說：「丟球比表演還緊張，我有練習好幾天了。」黃大煒更表示，小時候在夏威夷就有耳聞臺灣少棒勇奪世界冠軍，也大略知道臺灣棒球文化歷史，今天得知臺南棒球場擁有近90年歷史，更是令他感到興奮。
黃大煒偶爾也會來臺南拜訪朋友和參與活動，更重要的是來享受美食。黃大煒首次來府城已經要追溯至20年前，不過他仍記憶猶新，他提到，當時來臺南吃擔仔麵，那次點了三、四碗麵，但吃了20顆貢丸，「當時我就一直加點貢丸，那個真的太好吃了。」