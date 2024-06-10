日本人都不吃拉麵的？山田涼介是其中1人　「只有這時段」才會碰

我是廣告 請繼續往下閱讀
零台詞演出「還得變髒髒」充滿挑戰 每天花15分鐘全身塗滿粉底液
山田涼介是團體出身的偶像，這次在片中飾演膚色黝黑的工人，全身上下明星光環全失，但他並非為戲刻意曬黑，全靠暗色的粉底液呈現皮膚狀況，「這個角色不需要偶像光環，所以為了角色，跟梳化討論該如何營造跟平常的自己不同樣貌，膚色就靠塗粉底液改變，每次上戲時，全身都要塗」，他透露塗上去約15分鐘，但卸妝則要20分鐘，「所以我每次都會跟梳化說不好意思」。
聊到飾演的「澤田蒼」，他因為失聲的關係，對於保守祕密亦是在行，山田涼介卻跟角色相反，他自認不太會保守祕密，「我的心情都會直接寫在臉上。」不過「勇往直衝」的個性倒是跟角色相似，任何事情也一定要做到好、做完整；不同處的話，應該就是「澤田蒼」有暴力傾向，這點跟山田涼介性格成對比。
山田涼介演過多數電視電影，這次是第一次零台詞演出，他當初收到劇本發現是愛情片，很多轉折卻沒有台詞，加上女主角看不見、導演還是內田英治，處處充滿挑戰，「身為演員怎能不接？我非演不可。」雖然背台詞很辛苦，但零台詞的演出也不簡單，「我覺得沒有台詞比較辛苦，雖然有人說不用背台詞很輕鬆，但是實際演過後發現根本不是這樣，表情跟肢體時時刻刻都要管理，詮釋上很困難，我就是努力度過（拍攝）」。
平常會讓自己減少說話嗎？跟片場演員互動是否減少？如何幫助自己進入角色？山田涼介表示：「完全沒有因為角色刻意不說話，因為在拍攝《Silent Love》同時，我還有其的團體工作，不可能下戲也保持不說話的狀態，該說的還是要說，我覺得我是切換角色模式很快的一個人。」
身為偶像「背負給人希望使命」 媽媽的話成了人生一道光
片中的山田涼介，對濱邊美波算是一見鍾情，也很努力幫對方飾演的美夏完成音樂夢；現實生活中的自己，則因為是偶像的關係，除了背負社會責任，同時也是帶給人們希望的角色，不管是自己的夢想還是幫人圓夢，一直都是山田涼介在做的事情，「對我來說，一直以來包含出道的時候，里程碑、目標、夢想，在這一路上都有實現。這段路上我為了完成想做的事，我也很努力朝目標與夢想邁進。我的工作是給予人夢想的角色，所以我再透過自己的努力，帶給其他人希望與夢想」。
而電影中，女主角對男主角說「你的手是神之手」，這句話成了「澤田蒼」人生中如一道光的存在，山田涼介也分享媽媽的話，對他來說就是自己的光，「每一個人都會有改變另一個人的影響力，人與人的話語中，對我來說就是媽媽說的話吧，我年輕的時候，媽媽說的話我都想反抗，但因為她是養育我的母親，所以我會好好珍惜媽媽說的每一句話，不管工作、生活上，對我來說都有很大的幫助」。
因為片中的角色設定，請山田涼介給不善言辭的男性表達愛意與建議，他大笑回應：「我覺得每一個人都是自己的人生主角，所以不要後悔過生活，都要勇敢說出想法，希望大家遇到猶豫不決、害羞、不敢的狀況，都請好好鼓起勇氣，人生只有一次，請好好當自己的人生主角。」
日本人不愛吃拉麵？鹽含量高會影響工作與身材
訪問最後，因為「澤田蒼」飲食喜好固定，只會吃「鹽味湯濃硬麵」，問及山田涼介私下偏好菜色為何，他意外表示：「我不吃拉麵的。」令在場記者震驚：「日本人不愛吃拉麵？」山田涼介解釋「不會主動去吃」，因為脂肪碳水量以及鹽含量高，吃多吃少都會影響身材，進而影響工作，所以自己是等有休長假的時間才會碰拉麵。
山田涼介小檔案
生日：1993年5月9日（31歲）
公司：傑尼斯事務所（2004年－2023年）、星達拓娛樂（2024年－至今）
職業：歌手、演員、YouTuber
團體：Hey! Say! JUMP
代表作：
《金田一少年之事件簿》
《暗殺教室》
《解憂雜貨店》
《有錢人家鳥事多》
《鋼之鍊金術師》
《我的可愛已經快到有效期限!?》
《獻給國王的無名指》