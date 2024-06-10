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Carlos Alcaraz奪法網男單冠軍！3：2勝Zverev　第3座大滿貫到手

▲西班牙好手Carlos Alcaraz。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙好手Carlos Alcaraz。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年法國網球公開賽男單決賽，西班牙好手Carlos Alcaraz對決德國名將Alexander Zverev，雙方激戰到第5盤，Alcaraz通過考驗以6：3、2：6、5：７、6：1、6：2，總盤數3：2拿下生涯第3座大滿貫冠軍，也是生涯首座法網冠軍。Zverev則是再次和大滿貫擦沙而過，2020年美網他曾經打進到男單決賽，但激戰5盤後敗給了奧地利的Dominic Thiem。

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雙方前2盤各自取一　第3盤Zverev大逆轉

這是兩人生涯第10次交手，他們在過去3年半中交手過9次，Zverev以5勝4敗領先，但在紅土賽場上Alcaraz以2勝1敗領先；兩人都是紅土高手，Alcaraz生涯贏得了7座紅土場地冠軍，Zverev贏得了8個；Alcaraz世界排名第3，茲維列夫排名第4；Alcaraz已經贏得了2座大滿貫冠軍，而Zverev過去則是闖進過1次大滿貫決賽。

此役首盤兩人在發球局的表現都有所起伏，不過身為大滿貫冠軍得主的Alcaraz還是更加穩定，首盤先以6：3先下一城。次盤Zverev在第5局率先破發，之後又在第6局艱辛保發，之後越戰越勇，以6：2扳回一城，雙方盤數戰成了1：1。

關鍵第3盤，Zverev在第5局Alcaraz的發球局沒能找到機會破發，反而自己的狀態受到影響，連續丟掉幾局以2：5落後，不過就在後者看起來要收下該盤時，戰局又起了變化，Zverev連破帶保追成5：5，一鼓作氣連拿5局，讓人跌碎眼鏡的以7：5拿下。

Alcaraz韌性十足　逆轉奪法網冠軍

第4盤分數比較懸殊，Alcaraz以6：1搶下，將盤數給扳平，比賽進入第5盤的比拚。Alcaraz在第3局率先破發，並且在第4局克服0：40的落後保發，Zverev在第4和第6局都有機會破發，皆未能把握，最終就以6：2收下勝利

Alcaraz過去職業生涯拿過兩座大滿貫冠軍，分別是2022年美網和2023年的溫網，如今再拿下法網，只差澳網就可完成全滿貫成就。

Carlos Alcaraz小檔案

姓名：Carlos Alcaraz Garfia
國家：西班牙
出生：2003年5月5日（21歲）
身高：1.85公尺
持拍：右手持拍
冠軍頭銜：13
最高排名：1
大滿貫：3，2022美網、2023溫網、2024法網

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