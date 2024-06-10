Carlos Alcaraz奪法網男單冠軍！3：2勝Zverev　第3座大滿貫到手

我是廣告 請繼續往下閱讀
這是兩人生涯第10次交手，他們在過去3年半中交手過9次，Zverev以5勝4敗領先，但在紅土賽場上Alcaraz以2勝1敗領先；兩人都是紅土高手，Alcaraz生涯贏得了7座紅土場地冠軍，Zverev贏得了8個；Alcaraz世界排名第3，茲維列夫排名第4；Alcaraz已經贏得了2座大滿貫冠軍，而Zverev過去則是闖進過1次大滿貫決賽。
此役首盤兩人在發球局的表現都有所起伏，不過身為大滿貫冠軍得主的Alcaraz還是更加穩定，首盤先以6：3先下一城。次盤Zverev在第5局率先破發，之後又在第6局艱辛保發，之後越戰越勇，以6：2扳回一城，雙方盤數戰成了1：1。
關鍵第3盤，Zverev在第5局Alcaraz的發球局沒能找到機會破發，反而自己的狀態受到影響，連續丟掉幾局以2：5落後，不過就在後者看起來要收下該盤時，戰局又起了變化，Zverev連破帶保追成5：5，一鼓作氣連拿5局，讓人跌碎眼鏡的以7：5拿下。
Alcaraz韌性十足 逆轉奪法網冠軍
第4盤分數比較懸殊，Alcaraz以6：1搶下，將盤數給扳平，比賽進入第5盤的比拚。Alcaraz在第3局率先破發，並且在第4局克服0：40的落後保發，Zverev在第4和第6局都有機會破發，皆未能把握，最終就以6：2收下勝利
Alcaraz過去職業生涯拿過兩座大滿貫冠軍，分別是2022年美網和2023年的溫網，如今再拿下法網，只差澳網就可完成全滿貫成就。
Carlos Alcaraz小檔案
姓名：Carlos Alcaraz Garfia
國家：西班牙
出生：2003年5月5日（21歲）
身高：1.85公尺
持拍：右手持拍
冠軍頭銜：13
最高排名：1
大滿貫：3，2022美網、2023溫網、2024法網