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2024端午節開運大法！命理師：今吃這物保平安　5種人穿紅衣轉運

▲2024年端午節是6月10日，適逢甲辰龍年，命理專家建議端午可吃薑保平安，特定族群可穿紅衣服開運。（圖／取自Unsplash）
▲2024年端午節是6月10日，適逢甲辰龍年，命理專家建議端午可吃薑保平安，特定族群可穿紅衣服開運。（圖／取自Unsplash）

文／命理風水專家邱彥龍

今（10）日是端午節，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，今年是甲辰龍年，端午節又出現在夏至之前，古人有云：「早端午，青龍舞」，甲在五行中屬木，龍則是指地支龍年，也代表水庫，所以今年甲辰年又逢早端午，意謂著今年的雨水會特別豐沛，濕氣會格外重，當然毒蛇、猛獸、毒蟲也會特別活絡，好消息是今年的夏天不會太熱，反而涼。

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邱彥龍提醒，青龍逢早端午，只要謹記「五人要穿紅」、「兩地不去」、「三事要做」3種開運法，就可趁端午佳節轉運。至於「五人要穿紅」有哪五種人呢？

第一、孕婦：甲辰年懷孕的人，流產率高，穿紅的內衣內褲，能保母子平安，避災化煞。

第二、新婚夫婦：因為這一年爛桃花也旺，穿紅能斬斷不必要的爛桃花，增進夫妻情感。

第三、屬龍、牛、兔、狗：屬龍遇太歲年又自刑，容易遇難，屬牛是破太歲，屬兔害太歲，屬狗沖太歲，都建議穿紅帶紅，可保平安、化煞、還能增強好運。

第四、體弱多病者：身體不好的人，在甲辰年陰溼的磁場容易加重病氣而讓陰邪纏身，所以建議穿紅、帶紅，能去掉邪氣、病氣，保身體安康。

第五、運勢不佳的人：端午是一年來容易轉運的時機，建議善用端午上午11點至下午1點之間，沖澡、擦身體，將壞運沖出去，開運後，再穿紅、帶紅，可增強運勢，逢凶化吉，避災轉吉。

▲▼2024「端午節快樂」圖片賀卡。（圖／NOWnews社群中心製）
▲生肖屬「龍、牛、兔、狗」的人，端午節可穿紅色系衣服轉運。（圖／NOWnews社群中心製）
邱彥龍進一步指出，今年端午還有「兩地不去」，是指哪兩地呢？

第一、江、海、河、湖、溪、潭、水邊，因為甲辰雨水多，容易遇到山洪爆發、溺水事件會比較常發生。

第二、深山野嶺、深林茂密之處，這些地方陰邪多，毒蟲、猛獸也多，容易犯煞，且容易遭毒蟲叮咬、猛獸攻擊導致意外受傷，所以盡量避開不去。

最後邱彥龍建議端午節「三事要做」，三事分別是：

第一、掛艾草：艾草能去邪氣，因此建議端午當天上午11點至下午1點在門口掛上艾草。

第二、戴香包：作用是香氣，可以驅離毒蟲、邪事。

第三、吃薑：端午當天多吃薑，作用是將身體濕氣排除，保健康平安。

家門前掛上艾草、菖浦。（圖／翻攝自網路）
▲端午節當天上午11點至下午1點，可在門口掛上艾草。（圖／翻攝自網路）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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