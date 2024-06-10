2024端午節開運大法！命理師：今吃這物保平安　5種人穿紅衣轉運

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第一、孕婦：甲辰年懷孕的人，流產率高，穿紅的內衣內褲，能保母子平安，避災化煞。
第二、新婚夫婦：因為這一年爛桃花也旺，穿紅能斬斷不必要的爛桃花，增進夫妻情感。
第三、屬龍、牛、兔、狗：屬龍遇太歲年又自刑，容易遇難，屬牛是破太歲，屬兔害太歲，屬狗沖太歲，都建議穿紅帶紅，可保平安、化煞、還能增強好運。
第四、體弱多病者：身體不好的人，在甲辰年陰溼的磁場容易加重病氣而讓陰邪纏身，所以建議穿紅、帶紅，能去掉邪氣、病氣，保身體安康。
第五、運勢不佳的人：端午是一年來容易轉運的時機，建議善用端午上午11點至下午1點之間，沖澡、擦身體，將壞運沖出去，開運後，再穿紅、帶紅，可增強運勢，逢凶化吉，避災轉吉。
邱彥龍進一步指出，今年端午還有「兩地不去」，是指哪兩地呢？
第一、江、海、河、湖、溪、潭、水邊，因為甲辰雨水多，容易遇到山洪爆發、溺水事件會比較常發生。
第二、深山野嶺、深林茂密之處，這些地方陰邪多，毒蟲、猛獸也多，容易犯煞，且容易遭毒蟲叮咬、猛獸攻擊導致意外受傷，所以盡量避開不去。
最後邱彥龍建議端午節「三事要做」，三事分別是：
第一、掛艾草：艾草能去邪氣，因此建議端午當天上午11點至下午1點在門口掛上艾草。
第二、戴香包：作用是香氣，可以驅離毒蟲、邪事。
第三、吃薑：端午當天多吃薑，作用是將身體濕氣排除，保健康平安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。