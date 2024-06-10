馬斯克押錯寶？特斯拉赴中設廠倒打　謝金河曝「選台灣」躲1事

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謝金河指出，沈國榮是和大的領航人，在2016年時就曾經說過，自己親自對馬斯克說中國市場大，比台灣更具優勢，但對岸不尊重智慧財產權，假如Tesla移植到中國，如果再加上零組件100%在中國採購的條件，「很快地，電動車產業快速在中國複製，再加上國家補貼，Tesla最後一定會被中國電動車企吞噬！」
沈國榮當時向馬斯克強調，台灣的汽車零組件業者一直都會是Tesla最忠誠的供應商，不會反過來倒打Tesla一把，他也很仔細把利弊得失都跟馬斯克說，但是2017年上海市政府給馬斯克86.48萬平米的土地，2018年5月，馬斯克親自到上海簽約，2019年元月，上海超級工廠正式動工，開啟了Tesla在中國的時代，相對的，台灣的供應鏈也逐漸殞落。
謝金河說，和大搭上特斯拉列車，股價從7.71元漲到173.5元，後來特斯拉琵琶別抱，和大股價且戰且走，現在只有50幾元，台灣整個汽車零組件產業也都受到影響。
謝金河更強調，全中國都是電動車企，吉利的李書福8日也說「中國電動車企不能一直內捲，產業如果只剩下殺價，哪有能力創新，更何談品質？」現在這種殺戮根本沒有盡頭，再加上有媒體報導澳洲港口塞滿千輛Tesla新車，簡直是特斯拉墳場。
謝金河認為，目前特斯拉頹勢正逐漸顯現，也許有一天，馬斯克發現情況不妙，說不定半途跳車，專心去發展XAi，低軌道衞星，舉例來說，馬斯克最近透過特斯拉搶輝達晶片，後來被發現不是給特斯拉使用，讓特斯拉股東氣得跳腳。
最後，謝金河引述沈國榮的說法指出，「如果馬斯克選擇台灣，也許電動車產業不會發展那麼快，但也不致於像今天殺成一片紅海。談起8年前往事，沈資政有無限感慨！」