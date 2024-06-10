影／菊池雄星沒出賽竟成妨礙守備害隊友出局！賽後直呼：好尷尬

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由於運動家主場休息室沒有護欄，因此沒有上場的球員都會坐在階梯上觀看比賽，10局上半Davis Schneide擊出高飛球時，菊池雄星視線都在球上，因此沒有看見Tyler Soderstrom朝他的方向跑來，當菊池雄星發現球的落點，有可能落在他的位置時，他立馬往前想要躲開，就撞上Soderstrom導致對方沒有接到球。
在撞擊發生後，菊池雄星馬上和Soderstrom道歉，對方則雙手一攤表情相當無奈，裁判一開始裁定是界外球，但後續經討論後，以「觀眾妨礙守備條例」裁定Davis Schneider出局。
賽後菊池雄星也表示當下只是想讓出空間，讓對方能夠接球，但自己忘記沒有護欄，發生這件事讓自己顯得有些尷尬，菊池雄星本季出賽13場拿下3勝5敗，防禦率3.48。
類似情況難再發生 運動家將離開奧克蘭
菊池雄星撞倒Tyler Soderstrom的影片，也在社群網站推特（X）上瘋傳，網友開心直呼：「菊池準備好迎接NFL開季了」。
而MLB官方記者Sonja Chen在報導中也指出，由於運動家主場休息室沒有護欄，因此這種事情，就只會發生在運動家主場，而這類事情以後可能不會再發生，運動家在本季結束後將暫時把主場遷至沙加緬度，等待2027年位於拉斯維加斯的新球場蓋好後，就會搬遷至拉斯維加斯。