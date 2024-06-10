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影／菊池雄星沒出賽竟成妨礙守備害隊友出局！賽後直呼：好尷尬

▲多倫多藍鳥在今（10）日客場對上奧克蘭運動家，雙方在9局打完3:3平手，藍鳥在10局上半攻下3分，終場在延長賽以6:4擊敗運動家，而在10局上半運動家一壘手Tyler Soderstrom準備接球時，撞到從休息室跑出來的菊池雄星，導致沒有接到球，兩人皆跌倒在地。（圖／美聯社／達志影像）
▲多倫多藍鳥在今（10）日客場對上奧克蘭運動家，雙方在9局打完3:3平手，藍鳥在10局上半攻下3分，終場在延長賽以6:4擊敗運動家，而在10局上半運動家一壘手Tyler Soderstrom準備接球時，撞到從休息室跑出來的菊池雄星，導致沒有接到球，兩人皆跌倒在地。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

菊池雄星好尷尬！美職大聯盟多倫多藍鳥在今（10）日客場對上奧克蘭運動家，雙方在9局打完3:3平手，藍鳥在10局上半攻下3分，終場在延長賽以6:4擊敗運動家，而在10局上半比賽出現離奇一幕，Davis Schneider打擊時擊出一壘側高飛球，運動家一壘手Tyler Soderstrom準備接球時，撞到從休息室跑出來的菊池雄星，導致沒有接到球，兩人皆跌倒在地，菊池雄星也馬上向Soderstrom道歉，最終裁判以「觀眾妨礙守備條例」裁定Schneider出局。賽後菊池雄星也表示，當下只是想讓出空間，讓對方能夠接球，但自己忘記沒有護欄，發生這件事讓自己「好尷尬」。

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休息室沒護欄　導致菊池意外撞倒對手

由於運動家主場休息室沒有護欄，因此沒有上場的球員都會坐在階梯上觀看比賽，10局上半Davis Schneide擊出高飛球時，菊池雄星視線都在球上，因此沒有看見Tyler Soderstrom朝他的方向跑來，當菊池雄星發現球的落點，有可能落在他的位置時，他立馬往前想要躲開，就撞上Soderstrom導致對方沒有接到球。

在撞擊發生後，菊池雄星馬上和Soderstrom道歉，對方則雙手一攤表情相當無奈，裁判一開始裁定是界外球，但後續經討論後，以「觀眾妨礙守備條例」裁定Davis Schneider出局。

賽後菊池雄星也表示當下只是想讓出空間，讓對方能夠接球，但自己忘記沒有護欄，發生這件事讓自己顯得有些尷尬，菊池雄星本季出賽13場拿下3勝5敗，防禦率3.48。

類似情況難再發生　運動家將離開奧克蘭

菊池雄星撞倒Tyler Soderstrom的影片，也在社群網站推特（X）上瘋傳，網友開心直呼：「菊池準備好迎接NFL開季了」。

而MLB官方記者Sonja Chen在報導中也指出，由於運動家主場休息室沒有護欄，因此這種事情，就只會發生在運動家主場，而這類事情以後可能不會再發生，運動家在本季結束後將暫時把主場遷至沙加緬度，等待2027年位於拉斯維加斯的新球場蓋好後，就會搬遷至拉斯維加斯。


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