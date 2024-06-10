分析半年政壇走向！他曝：新科藍委開始擔心這事上演「大逃亡」
行政院針對立法院三讀通過的國會職權修法提出覆議，引起藍營不滿，民進黨團總召柯建銘則向藍白陣營嗆聲，「有種就提倒閣，解散國會，一定按憲法程序處理」。柯建銘受訪時談到未來5大方向，並提到半年之後，立委罷免年限約莫將至，從藍委最近院會缺席「大逃亡」就知道，幾位新科立委，現在已經開始擔心了。
記者陳佩君／台北報導
媒體人黃暐瀚在網路節目中詢問柯建銘，「有種倒閣、國會改選」說法，是講氣話？還是真的不怕立院全面改選？柯建銘回應，「直接重選，檢視民意，看看現在台灣民眾到底支持誰更多？」
黃暐瀚說，過去跑立院新聞期間，他深切感受到柯建銘對立院議事的嫻熟跟熱情，柯的辦公室就在青島東路，睡在辦公室、天天跑立院、風雨無阻，30多年來，「立院活字典」這個稱呼，當之無愧。
柯建銘也分析半年五項重點，第一、政院覆議，直球對決，等待「六壯士」起義來歸；第二、青鳥行動，奔向全台，勇敢跟民眾論述，爭取支持；第三、藍白若不滿覆議，可以直接提倒閣，國會重選，檢視新民意。
柯建銘提到，覆議若失敗，立刻提釋憲，將申請「暫時處分」，將這次的國會修法，凍結半年；最後，半年之後，立委罷免年限約莫將至，柯說從藍委最近院會缺席「大逃亡」就知道，幾位新科立委，現在已經開始擔心了。