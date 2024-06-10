實支實付醫療險改革可能延後！新一波停售潮啟動　平準費率成絕響

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，金管會上周找產、壽險公會開會，原預計新修訂的示範條款將於7月1日上路，有業者表達希望有緩衝期，以進行商品設計及內部作業規範調整，提議延後於9月1日起上路，金管會已請產、壽公會進行討論，對於緩衝時間達共識後再報至金管會。
根據目前公會研議的作法，未來各家保險公司實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，若保戶有投保超過1張實支實付醫療險，第2張起只給予「差額」理賠，避免出現理賠過度填補現、靠保單賺錢的現象，而新制將不溯及既往已投保的實支實付醫療險。
不過，因應實支實付醫療險新制的實施，今年初市場就已掀起一波搶購潮，業者也陸續停售或限縮副本理賠的投保規定，並陸續改版，如今隨著實制上路的時間逼近，不只住院醫療，連意外醫療也一併調整，富邦人壽就將於7月下架12張保單，但並非全部都是實支實付，其中有9張住院醫療險、2張意外傷害險，只是富邦人壽獨有的實支實付平準費率將走入歷史。
所謂實支實付「平準費率」，就是在投保期間內會把老年的保費平均分擔到每一年，每次需要繳納相同的保費，目前市面上只剩下富邦人壽還在銷售這類保單，包括「享實在」、「真實在」、「真心實意」、「長順」、「長青健康保險」等商品，而這些7月後將面臨停售。
富邦人壽也說明，這次下架眾多保單，主要有2大考量，除因應金管會即將上路的新制，再來是因應未來接軌ICS新制的影響，決定將實支醫療險規格調整為1年期險，以降低未來資本提存壓力，新商品也將於7月推出。至於是否引發新一波停售潮？包括國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、新光人壽、凱基人壽都還在觀望，有的表示將，待相關配套措施正式公告後，會配合調整保單條款及招攬、核保、理賠等實務作業，以臻完善。