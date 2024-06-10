致死率30%！日本「食人菌」疫情擴大　專家：48小時極速奪命

報復韓廣播！北韓再飄310「穢物氣球」　金與正：撿廢紙將成日常

▲近來兩韓之間不太平靜，北韓頻頻空飄裝有垃圾的穢物氣球，而韓國也以心戰廣播進行回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來兩韓之間不太平靜，北韓頻頻空飄裝有垃圾的穢物氣球，而韓國也以心戰廣播進行回應。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來兩韓之間關係緊張，北韓在8晚間第三度向韓國空飄垃圾氣球後，引起韓國不滿，並決定恢復邊境的新站廣播；而北韓也不甘示弱，北韓在9日晚間再度空飄310顆穢物氣球，北韓領導人金正恩胞妹金與正更警告，北韓將有新的回應且「將陷入非常危險情勢」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部於晚間9時40分（台灣時間晚間8時40分）向國防部駐點記者發佈文字訊息，表示北韓於晚間又再度向南韓空飄穢物氣球。

聯合參謀本部在今（10）日上午表示，北韓從9日晚間至10日早晨一共空飄了310顆「垃圾氣球」，目前已經沒有氣球在空中飄浮。韓軍在回收的氣球中發現了廢紙、塑膠等垃圾，經分析，其中未發現危害安全的物體。

據悉，自從韓國脫北者組織在5月10日晚間前往韓國仁川市江華島，向北韓空飄20個裝有30萬張反金氏政權傳單及KPOP隨身碟的大型氣球之後，北韓便於5月29日及本月1日向韓國空飄裝有動物糞便的「糞便氣球」。之後脫北者組織又於6至7日空投大型氣球，散佈反北韓傳單，北韓8日晚至9日淩晨再向韓空飄330多顆垃圾氣球。據推測，北韓近期分四次共向韓方空飄至少1600顆氣球。

對于北韓連日空飄氣球的舉動，韓國也進行反制，韓軍時隔6年於9日恢復在邊境附近對北韓擴音喊話。

對此，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正9日晚間透過《朝中社》發表談話稱，北韓最新一波空飄氣球攻勢本來計劃於當天結束，但在韓國恢復擴音喊話後，「情況已經改變」。

儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正強調，「這是非常危險情勢的序幕」，並強調「如果南韓選擇跨境散發傳單、用擴音器挑釁，他們將會見證我們的新回應」，警告韓國立刻停止引發對抗危機的危險行為，否則「不斷撿拾廢紙將成為韓國日常的一部分」。

北韓飄330垃圾氣球！韓國諷「不到位」　將啟動「心戰廣播」反制

反擊你的反擊！北韓再飄第三波「糞便氣球」　疑不滿脫北者飄傳單

北韓空飄氣球時「在營外飲酒聚餐」　韓第一步兵師師長遭解職

回擊北韓！脫北者團體發送空飄氣球　內含Kpop隨身碟、20萬份傳單

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代