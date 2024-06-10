報復韓廣播！北韓再飄310「穢物氣球」　金與正：撿廢紙將成日常

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聯合參謀本部在今（10）日上午表示，北韓從9日晚間至10日早晨一共空飄了310顆「垃圾氣球」，目前已經沒有氣球在空中飄浮。韓軍在回收的氣球中發現了廢紙、塑膠等垃圾，經分析，其中未發現危害安全的物體。
據悉，自從韓國脫北者組織在5月10日晚間前往韓國仁川市江華島，向北韓空飄20個裝有30萬張反金氏政權傳單及KPOP隨身碟的大型氣球之後，北韓便於5月29日及本月1日向韓國空飄裝有動物糞便的「糞便氣球」。之後脫北者組織又於6至7日空投大型氣球，散佈反北韓傳單，北韓8日晚至9日淩晨再向韓空飄330多顆垃圾氣球。據推測，北韓近期分四次共向韓方空飄至少1600顆氣球。
對于北韓連日空飄氣球的舉動，韓國也進行反制，韓軍時隔6年於9日恢復在邊境附近對北韓擴音喊話。
對此，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正9日晚間透過《朝中社》發表談話稱，北韓最新一波空飄氣球攻勢本來計劃於當天結束，但在韓國恢復擴音喊話後，「情況已經改變」。
儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正強調，「這是非常危險情勢的序幕」，並強調「如果南韓選擇跨境散發傳單、用擴音器挑釁，他們將會見證我們的新回應」，警告韓國立刻停止引發對抗危機的危險行為，否則「不斷撿拾廢紙將成為韓國日常的一部分」。