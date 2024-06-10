塞爾提克2:0領先獨行俠！Docic罰球竟失常 還有機會逆轉奪冠嗎？
NBA總冠軍賽第二場，再度由達拉斯獨行俠迎戰波士頓塞爾提克，兩隊上半場打得很激烈，主要是獨行俠球星Luka Doncic上半場就攻下23分，看來一切都無大礙，但到了下半場突然風雲變色，尤其第三節就是關鍵，獨行俠被抓到一波0:10的狀況，反而被綠衫軍打開得分之鑰，最終以98:105落敗。獨行俠球星Luka Doncic這場罰球卻十分「失常」，全場8次罰球只有中一半，雖然看似對戰局影響不大，但他帶傷上陣，這可能會是警訊，獨行俠若不趕快讓第二得分點Kyrie Irving找回身手外，也要想辦法不被綠衫軍拉開，才有機會在總冠軍賽中拿到優勢。此外，這場落敗後，獨行俠以0:2在系列賽落後，真的需要一位救世主。
記者吳政紘/綜合報導
塞爾提克三分熄火 獨行俠沒把握
比起第一場賽事，這場兩隊有備而來，尤其獨行俠在外線看守好Jayson Tatum，但他很聰明，第一節就知道自己手感不好，讓自己成為球隊吸引其他人防守角色，加上他的身高優勢，讓獨行俠防不勝防。
塞軍第二節才慢慢有三分攻勢，但獨行俠反而追得很吃力，綠衫軍Jrue Holiday上半場攻防兩端都很穩定，而且打過冠軍賽的經驗，讓他可以成功拿下17分。
下半場當機 獨行俠打不到對手痛處
第三節原本看起來獨行俠來有機會，但突然在Doncic傳球失誤後，被打出一波10:0的攻勢，這讓綠衫軍找到突破口，並保持領先到最後球賽結束。
此外，Kyrie Irving原本想要強攻，但他的外線也不準，不僅3投0中，而且命中率太低，全場18投僅中7，要贏球根本是天方夜譚。
獨行俠睽違13年再度進入總冠軍賽，已經陷入0:2的慘狀，但綠衫軍今年季後賽也從未在客場落敗過，這對獨行俠來說，更是雪上加霜的消息，就看是否有人可以跳出來拯救團隊，成為獨行俠的救世主。