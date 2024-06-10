影／體驗包異國粽子！賴清德感謝新住民貢獻、承諾照顧每一族群
適逢端午節，民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片，分享他與新住民朋友一起體驗包異國粽子，並關心新住民在台灣的生活。賴清德也承諾，他現在當總統，他一定會好好做，照顧每一個族群。
記者陳佩君／台北報導
賴清德今發布【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！影片，為與新住民朋友交流，賴清德特別來到由新住民朋友所經營的新竹縣寶山新城風糖園區，與來自各國的新住民朋友們提前過端午，他並親手包了兩種粽子，分別是越南圓粽和馬來西亞的娘惹粽。
包完粽子後，賴清德到園區內參觀，關心地方創生以及社區長輩。風糖園區是由中國籍新住民王翎鳳與先生李榮峯一同經營，在賴清德擔任行政院長提出地方創生政策時，便配合政府政策規劃園區發展，也大力支持總統蔡英文的長照政策，在寶山設立社區服務據點，是新住民在地深耕、在台逐夢的資優生。
活動最後，賴清德也與新住民朋友品嘗各國風格粽子，並交流彼此文化，大家也暢所欲言，分享在台灣打拼的故事，有笑有淚，十分溫馨。
賴清德表示，謝謝新住民朋友來到台灣，對台灣社會所做的貢獻，他更承諾，他現在當總統，他一定會好好做，照顧每一個族群。