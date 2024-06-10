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快訊／樂天桃猿緊急拉上林政億搶救打擊！挽救球隊得分不足狀況

▲樂天桃猿緊急拉上林政億搶救打擊！挽救球隊得分不足狀況。（圖／NOWnews資料照）
▲樂天桃猿緊急拉上林政億搶救打擊！挽救球隊得分不足狀況。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

中職樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（10）日在端午節進行教練團異動，二軍打擊教練林政億調整為一軍打擊教練，將與鍾承祐教練一同指導一軍打擊；一軍守備教練張煒謙調整為二軍守備教練。樂天桃猿近期打擊狀況不佳，連續2場以1:7、2:7輸給富邦悍將，只有7日以3:1擊敗富邦還好一點，但整體打擊狀況並不理想。其中去年打擊王梁家榮因傷影響，打擊、守備都出狀況，打擊率只有2成47，本季只有2轟，跟去年差很多，張煒謙也被調整為二軍守備教練。

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樂天打線狀況不理想　全隊打擊得分能力需要加強

樂天桃猿上半季戰績21勝22敗，要拿到上半季冠軍機會不高，但得分狀況不佳也是事實，本季全隊得分能力只剩148分，是六隊最差，而且打擊率僅為2成54，比台鋼雄鷹還差。

此外，樂天桃猿17轟雖然不是各隊最差，但整體跟過去「暴力猿」打線的狀況相比也差很多，不過樂天今年守備稍微有改善，目前來看，跟第一名的中信兄弟、富邦悍將相比相差不大。

台鋼雄鷹雖然是新軍，但打擊方面其實不會很差，全隊已經有15轟，打擊率2成57，跟味全龍相差不多，反而還贏了樂天桃猿，這也是讓人感到疑惑的部分。

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