台灣牛肉泡麵「滿漢大餐地位危險了」！老饕改吃這2碗：早就發現

本周咖啡優惠！全家開工「第2杯9元」　萊爾富端午買10送10可寄杯

▲端午連假過後需要開工咖啡提神，別錯過本周咖啡優惠，全家周一限定單品咖啡第2杯9元，且可線上寄杯。（圖／業者提供）
▲端午連假過後需要開工咖啡提神，別錯過本周咖啡優惠，全家周一限定單品咖啡第2杯9元，且可線上寄杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

端午連假進入尾聲，送走2024年最後一個連假別憂鬱，開工咖啡喝起來！《NOWnews》整理本周咖啡優惠（6月10日至6月15日），萊爾富限端午節當天，大杯美式、大杯特濃拿鐵都有寄杯買10送10；全家周一單品咖啡第2杯9元、同樣可寄杯。本篇精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）

📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出端午放縱一夏活動。（圖／7-11提供）
▲7-11端午節線上寄杯活動進入尾聲。（圖／業者提供）
📍門市｜5月29日至7月9日，買指定漢堡／菠蘿系列可加購
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵30元，5.5折（原價55元）

▲7-11指定堡類／菠蘿加20元享有大杯美式。（圖／7-11提供）
▲7-11買指定堡類／菠蘿，加購大杯美式20元、加購大杯拿鐵30元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍APP｜限6月11日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
📍門市｜6月7日至6月10日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

📍APP｜即起至6月10日
◾霜淇淋5支188元，7.7折（原價49元、特價38元）

📍APP｜6月7日至6月10日
◾特濃美式6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵5杯199元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾私品茶55元系列6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列5杯199元，6.1折（原價65元、特價40元）

📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折

▲經典冰磚拿鐵新品開賣，大杯特價只要59元。（圖／全家提供）
▲經典冰磚拿鐵新品開賣，大杯特價59元。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即日起至6月10日
◾特大杯冰冬瓜風味氣泡39元，7.1折（原價55元）

📍門市｜即起至6月23日、每逢周五六日
◾特濃美式5杯165元，6折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價45元）

📍APP｜限6月10日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價55元、特價28元）

▲萊爾富端午節限定咖啡買10送10。（圖／業者提供）
▲萊爾富端午節限定咖啡買10送10。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜即起至6月11日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

🟡美廉社

📍門市｜即日起至6月10日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃系列咖啡買5送5，送衛生紙一串（活動至6月11日）

▲美廉社大杯濃萃系列咖啡買5送5，可寄杯跨店領，再送3包抽取式衛生紙。（圖／業者提供）
▲美廉社大杯濃萃系列咖啡買5送5，可寄杯跨店領，再送3包抽取式衛生紙。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜即起至7月11日、每逢周六、日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

🟡小北百貨

📍門市｜限6月11日、6月21日
◾美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲小北百貨咖啡限定門市，咖啡買一送一優惠。（圖／小北百貨提供）
▲小北百貨指定日期有咖啡買一送一優惠。（圖／小北百貨提供）
🟡LINE禮物，至6月20日
◾冰皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）購買連結
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價80元、特價30元）購買連結
◾冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）購買連結

🟡星巴克
上班日星巴克來打氣，6月11日周一限定，當天到全台星巴克門市，買兩杯大杯以上、容量／冰熱／口味皆一致的飲料，可享第2杯折價100元優惠。.優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克周一上班日第2杯折100元。（圖／業者提供）
▲星巴克周一上班日第2杯折100元。（圖／業者提供）

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