本周咖啡優惠！全家開工「第2杯9元」　萊爾富端午買10送10可寄杯

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📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶
📍門市｜5月29日至7月9日，買指定漢堡／菠蘿系列可加購
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵30元，5.5折（原價55元）
🟡全家便利商店
📍APP｜限6月11日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜6月7日至6月10日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜即起至6月10日
◾霜淇淋5支188元，7.7折（原價49元、特價38元）
📍APP｜6月7日至6月10日
◾特濃美式6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵5杯199元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾私品茶55元系列6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列5杯199元，6.1折（原價65元、特價40元）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至6月10日
◾特大杯冰冬瓜風味氣泡39元，7.1折（原價55元）
📍門市｜即起至6月23日、每逢周五六日
◾特濃美式5杯165元，6折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍APP｜限6月10日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價55元、特價28元）
🟡OKmart
📍門市｜即起至6月11日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡美廉社
📍門市｜即日起至6月10日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃系列咖啡買5送5，送衛生紙一串（活動至6月11日）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起至7月11日、每逢周六、日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡小北百貨
📍門市｜限6月11日、6月21日
◾美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡LINE禮物，至6月20日
◾冰皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）購買連結
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價80元、特價30元）購買連結
◾冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）購買連結
🟡星巴克
上班日星巴克來打氣，6月11日周一限定，當天到全台星巴克門市，買兩杯大杯以上、容量／冰熱／口味皆一致的飲料，可享第2杯折價100元優惠。.優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。