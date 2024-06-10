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不藏了？蒲亭2個女兒罕見公開露面　出席官方經濟論壇

▲俄羅斯總統蒲亭的大女兒沃倫索娃參加聖彼得堡國際經濟論壇，罕見公開露面。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭的大女兒沃倫索娃參加聖彼得堡國際經濟論壇，罕見公開露面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭的兩個女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、提霍諾娃（Katerina Tikhonova）過去鮮少在官方場了活動，但在6月6日和7日時，兩人參加聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）的小組討論，罕見地公開露面。

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根據《CNN》報導，蒲亭的家人和家庭生活保密到家，儘管他曾證實自己有女兒，且從事科學和教育工作，他也曾說過自己有孫子。但蒲亭從未證實過家人的名字，也不曾公開家人正面合照。2000年代初期，俄國克里姆林宮曾公布過一張蒲亭和家人度假的照片，畫面中他的妻子柳德米拉、及2個金髮少女是背對鏡頭。

外界追查後，僅知道沃倫索娃和提霍諾娃是蒲亭與前妻柳德米拉所生，推斷她們年紀約在30多歲至40歲之間。蒲亭一直沒有證實，但在2022年4月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國財政部在2022年對兩人實施制裁，並在名單上將她們註明為「俄羅斯總統蒲亭之女」。

據俄羅斯獨立媒體《歐洲新報》報導，兩人過去都曾經參加過聖彼得堡國際經濟論壇，但先前只有二女兒提霍諾娃公開發言過。聖彼得堡國際經濟論壇是俄羅斯的年度頂級商業峰會，蒲亭7日稍晚也在會上發表演講。

提霍諾娃現任職於俄國軍事產業，是技術部門高層，此次以視訊方式在6日時參加聖彼得堡國際經濟論壇小組會議，並在論壇中稱「國家主權是近年來的關鍵話題之一，是俄羅斯的安全根基。」

而大女兒沃倫索娃則是一名生物學研究員，任職於由俄羅斯政府支持的遺傳學研究所。她7日時以俄羅斯科學促進協會（Russian Association for the Promotion of Science）成員身分出席論壇，發表了有關生技製造和創新的談話。

有分析人士認為，蒲亭的部分財產可能藏在家庭成員的銀行帳戶中。而蒲亭對女兒和家庭生活非常保密，則是因為他希望保持硬漢形象，不讓他人有機會利用他的弱點。先前蒲亭也曾表示，他的女兒們不參與政治，會過著普通的生活。

先前曾有報導提到，提霍諾娃曾想向特技搖滾舞（acrobatic rock）發展，但看來最後未能走上舞者之路。沃倫索娃嫁給一名荷蘭商人，兩人在荷蘭有一間價值330萬美元的公寓。提霍諾娃的前夫沙馬洛夫（Kirill Shamalov）則在法國有一棟8房別墅，價值數百萬美元。

克里姆林宮一直否認有關蒲亭有其他私生子女的傳言，據稱這些子女都居住在西方國家。

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