小禎離婚李進良5年！深夜發全黑圖喊孤單：愛情是你想像的模樣嗎
女星小禎（胡盈禎）性格直率幽默，手中有不少節目主持，也會在社群平台上不時和粉絲分享生活，自從和李進良離婚後，5年期間感情狀況成謎，也受到外界關注，沒想到今（10）凌晨她突然發布黑底白字的感傷文，寫下：「愛情是你想像的模樣嗎？」立刻引發網友瘋猜。
記者吳昕蓓／綜合報導
小禎今日凌晨3點左右在IG限時動態上傳2張全黑圖片，並接連寫下：「愛情是你想像的模樣嗎？」、「覺得沒有人懂的感覺……孤寂，誰懂？」藉此抒發感傷心情，立刻掀起網友熱烈討論。事實上，小禎和李進良結婚12年，期間男方數度出軌，直到2019年雙方才正式簽字離婚。
兩人離婚後仍維持朋友關係，不時關心近況，也會為了孩子聯絡，小禎2022年確診新冠肺炎，李進良不僅主動關心，還送藥給小禎，讓她感覺十分暖心，直呼：「有他滿好的。」不僅如此，小禎時常到李進良的診所去做醫美，她大方表示，「反正院長（李進良）也不敢收我的錢」，同時她也會大力為對方宣傳。
事實上，這5年來，小禎僅傳出和「壁紙小開」丁春霆爆出緋聞，兩人多次被捕捉到同框畫面，去年（2023）更和丁春霆、李進良現身瓊斯盃籃球賽，「三人行」畫面掀起熱議，當時她被被問到此事表示是巧合，李進良以廠商身分受邀，丁春霆則是因為有朋友在籃球協會才會出現，強調會和李進良聯絡都是為了孩子、工作。