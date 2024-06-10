蘋果發表會WWDC24凌晨登場！iOS 18「Siri變強」：AI將無所不在 

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郭明錤指出，市場期待Apple能重新定義裝置端AI的使用者行為，希望藉此帶動硬體換機潮，從Apple股價過去數週持續上漲，顯示市場對WWDC 2024持正向態度。
🟡Apple的硬體出貨量能否在AI服務推後重返成長趨勢？
蘋果手機、電腦有沒有辦法在有AI的加值後再度成長，郭明錤認為判斷方式是AI的服務是不是有「獨特且可持續的競爭優勢」。他舉例，以OpenAI推出的macOS桌面端ChatGPT為例，雖較Windows桌面端領先推出，但因不獨特 ，功能與網頁端幾乎相同，且優勢又無法持續，因此macOS桌面端ChatGPT對Apple硬體出貨成長並沒有幫助。
🟡iOS 18的AI功能是否有助於iPhone換機需求？
根據最新的供應鏈調查顯示，2024年下半年iPhone 16出貨量將同比下降約5%，可能意味著Apple目前認為iOS 18對換機需求幫助有限。WWDC24結束後，Apple是否會因市場反饋而改變出貨預估也會是關注重點。
🟡Apple的服務業務能否受益於AI服務的推出？
裝置端AI難以對用戶收費，而雲端AI或雲端與裝置端整合的AI更有機會。相比AI帶動硬體換機需求，說服Apple既有生態內的用戶為高品質的AI服務付費更為容易。
🟡Apple將推出哪些類型AI服務？
▪︎Siri體驗顯著改善
▪︎AI強化應用程式，包含：翻譯、搜尋、照片編輯、文書處理等
▪︎整合如ChatGPT的聊天機器人以強化網路搜尋服務
▪︎整合應用程式內的聊天機器人／AI，可以在使用AI時不用切換到瀏覽器
🟡與OpenAI的合作能否提升Apple競爭優勢？
許多投資人對於蘋果和OpenAI的潛在合作期待很高，但還是要看合作方式與產出。以macOS桌面版ChatGPT為例，也是一種Apple與OpenAI的合作，但對Mac的出貨量毫無幫助。如果OpenAI在某種形式上與Apple是獨家合作，而且Apple也能部分參與控制合作廠商大語言模型的研發進度，以確保服務品質與未來升級，否則，任何合作所推出的AI服務/功能，都很容易被競爭對手模仿，優勢也無法持續。推測，Apple與OpenAI之類的廠商合作，比較可能僅停留在「AI Wrapper」的層次 ，由Apple設計使用者介面，實際靠合作廠商的AI模型與算力。
🟡Apple是否正在開發自己的大語言模型？
最新調查顯示，Apple正在開發自己的大語言模型，包括雲端和裝置端，但WWDC 2024可能不會有開發進度顯著優於市場預期的成果宣布。雲端大語言模型的訓練需要更多時間，而目前裝置端大語言模型的開發則受限於iPhone 16的8GB DRAM。