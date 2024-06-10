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狄鶯鬧離婚9天！孫鵬首度道歉回應：一時情緒　親吐挽救婚姻內幕

▲狄鶯（左）鬧離婚鬧了9天，孫鵬（後）終於回應，已經向老婆道歉：「我們家本來就沒事，就是一時情緒。」（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯（左）鬧離婚鬧了9天，孫鵬（後）終於回應，已經向老婆道歉：「我們家本來就沒事，就是一時情緒。」（圖／狄鶯臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐日前被爆料，他到泰國吸食大麻，導致神智不清，脫褲露下體，闖入民宅中逛大街，風波爆發後，孫家不平靜，狄鶯更一度喊要離婚，時隔9天，狄鶯今（10）日曬出夫妻倆的合照破冰，對此，孫鵬也終於回應，已經向老婆道歉：「我們家本來就沒事，就是一時情緒。」

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▲狄鶯近日受訪時透露兒子是被下蠱才會做出這些奇怪行徑，甚至不滿大姑排斥孫安佐，還揚言要跟孫鵬離婚。（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯近日受訪時透露兒子是被下蠱才會做出這些奇怪行徑，甚至不滿大姑排斥孫安佐，還揚言要跟孫鵬離婚。（圖／狄鶯臉書）
狄鶯今日曬出夫妻倆合照，表示以感恩的心情，走過人生的每一個階段，「狄姐用一顆感恩的心，走一輩子的路。感恩，知足，惜福。」照片中能看到，狄鶯將手搭在孫鵬肩上，還後製兩顆愛心在兩人之間，夫妻倆看起來已經和好，貼文還引來粉絲祝福，「一切都會過去的，夫妻有難要同心協力，加油」。

據《三立新聞網》報導，孫鵬也首度回應此事，直言和狄鶯已經沒事了，「我們家本來就沒事，就是一時情緒。」而老婆和大姑之間的紛擾誤會，目前他也已經道歉，獲得狄鶯的原諒，人還在台東拍戲，繼續努力賺錢，終於順利化解這次婚姻危機。

▲狄鶯之前放話要離婚，端午節她曬出和孫鵬親密合照，看似夫妻倆和好如初。（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯之前放話要離婚，端午節她曬出和孫鵬親密合照，看似夫妻倆和好如初。（圖／狄鶯臉書）
事實上，在孫安佐呼麻風波爆發後，狄鶯曾指控，大姑從日本回台後暫住在他們家，卻把孫安佐當成鬼，叫兒子在半夜來把自己接走，火速逃離，讓狄鶯十分不滿，對此，狄鶯姪子陳柏成也解釋，媽媽其實是因為知道孫安佐出事，不想打擾孫家人，才會叫他來接，沒想到卻引發誤會。

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