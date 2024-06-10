法網冠軍盃為何稱「火槍手盃」？僅唯一真品！Nadal擁14個皆仿製
21歲的Carlos Alcaraz奪下今年的法網冠軍，捧起「火槍手盃」，而其實這個獎盃非常有歷史淵源，也是網壇選手夢寐以求的獎盃之一，台灣之所以稱為「火槍手盃」，源自於英文翻譯Musketeers，也就鳥銃手的意思。
記者廖聿偉/綜合報導
火槍手盃La Coupe des Mousquetaires（英文：The Musketeers' Trophy）是頒發給法國公開賽男子單打冠軍的獎盃。此獎盃於1981年，時任法國網球協會（FFT）主席Philippe Chatrier提供巴黎珠寶商機會重新設計其現行形式。它象徵著四位著名法國網球選手的勝利，他們共同組成了「四劍客」：Jacques Brugnon、Jean Borotra、Henri Cochet和René Lacoste。
最終選定的設計來自Mellerio家族珠寶商。獎盃有一個寬大的開口，邊緣飾有葡萄葉，並配有兩個天鵝形狀的把手。獎盃正面刻有「Internationaux de France」（英文：French International [of Tennis]），即法國公開賽的法語官方名稱。
火槍手盃世界僅一個真品 其他都是仿製
獎盃通常存放在FFT主席的辦公室裡，每年僅在宣佈男子單打冠軍時才取出。唯一的例外是在2009年，FFT允許Roger Federer保留火槍手盃數小時，因為他想將獎盃展示給無法參加決賽的父親看。
然而，Federer在四名保鏢的陪同下，包括兩名在他房間外過夜的保鏢，最終在第二天將獎盃歸還。冠軍無法保留實際的獎盃；每年都會製作一個新的複製品供冠軍保留。
複製品比頒獎典禮上展示的原版獎盃小，是由純銀製成，完成需超過一百小時。Rafael Nadal在2018年贏得第50屆法國公開賽冠軍，他獲得了一個略大的複製品。而原始獎盃重14公斤，高40公分，寬19公分。