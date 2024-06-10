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北埔老街攤販竄火！錯誤救火復燃　消防署授「油鍋起火」正確滅法

▲端午連假昨新竹北埔老街攤販竄火，好心民眾拿來鍋蓋幫忙蓋住火源，店家仍執意掀開鍋蓋、鋪上濕報紙滅火，導致復燃。內政部消防署傳授「油鍋起火」滅火4步驟，並再次提醒請優先通報119。（圖／翻攝自竹東小鎮FB）
▲端午連假昨新竹北埔老街攤販竄火，好心民眾拿來鍋蓋幫忙蓋住火源，店家仍執意掀開鍋蓋、鋪上濕報紙滅火，導致復燃。內政部消防署傳授「油鍋起火」滅火4步驟，並再次提醒請優先通報119。（圖／翻攝自竹東小鎮FB）

記者蕭涵云/綜合報導

端午連假昨（9）日，新竹北埔老街一家攤販突然竄出火勢，店家原本試圖自行救火卻無法完全控制住火勢，經好心民眾協助、拿來鍋蓋幫忙蓋住火源，沒想到店家仍執意掀開鍋蓋、再度鋪上濕報紙滅火，導致一度不見的明火又再度復燃。的確，食用油加熱到自然溫度時，即使沒有接觸到火焰也會燃燒，內政部消防署傳授「油鍋起火」滅火4步驟，並再次提醒，發生火災無法撲滅時，請優先通報119。

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昨端午連假第三天，北埔老街上一家攤販突然竄出火勢，疑似使用的噴燈瓦斯罐氣體外洩釀成火警，店家原本試圖自行救火卻無法完全控制住火勢；還急忙跑到一旁的手壓井水，努力打水欲救火。經好心民眾協助、拿來鍋蓋幫忙蓋住火源，才使明火一度不見；未料，店家老闆仍執意掀開鍋蓋、想再度鋪上濕報紙滅火同時，火舌再度竄出、火勢還一度越燒越大，讓目擊眾人相當著急。 

不少人遇到火警意外，都會直覺用水滅火。事實上，火災發生第一時間，應是冷靜確認現場狀況，若是油鍋或電器起火，澆水反而有可能讓火勢越燒越旺。不過根據事後到場消防員表示，在油鍋起火處鋪上濕報紙，這樣做是正確的，「因為鍋蓋悶住的地方若溫度持續升高，瓦斯罐也有可能會發生爆炸」。

📌到底「油鍋起火」該如何正確滅火呢？
內政部消防署便提醒，食用油加熱到自然溫度時，即使沒有接觸到火焰也會燃燒。發生油鍋起火時，應保持冷靜，確認現場狀況，如火勢過大無法撲滅或難以靠近，應立即逃生並通報119。如火勢尚可控制，可依照4步驟進行初期滅火：
1、保持冷靜，千萬不可用水滅火。

2、使用鍋蓋，由身體往油鍋方向沿著邊緣蓋住油鍋，或使用住宅用滅火器滅火，阻絕火勢持續擴大延燒。

3、關閉爐火及瓦斯開關，避免持續提供油鍋熱源，並關閉排油煙機。

4、將沾濕的抹布覆蓋於鍋蓋上，靜置油鍋並待其冷卻降溫後再打開，勿蓋上鍋蓋以為火勢熄滅便立即打開，容易造成火勢復燃。

新竹縣消防局也提醒民眾，若遇瓦斯罐起火，第一步驟應是先疏散周遭人員並通報消防人員到場，再移除火源周邊易燃物，接著是使用化學滅火器滅火，或使用大塊「濕毛巾」直接完全覆蓋火源，也可達到隔絕空氣滅火；單純灑水因無法有效阻隔空氣，反而會造成持續燃燒與復燃。

▲「油鍋起火」正確滅火4步驟。（圖／內政部消防署）
▲「油鍋起火」正確滅火4步驟。（圖／內政部消防署）

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