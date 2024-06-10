北埔老街攤販竄火！錯誤救火復燃　消防署授「油鍋起火」正確滅法

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不少人遇到火警意外，都會直覺用水滅火。事實上，火災發生第一時間，應是冷靜確認現場狀況，若是油鍋或電器起火，澆水反而有可能讓火勢越燒越旺。不過根據事後到場消防員表示，在油鍋起火處鋪上濕報紙，這樣做是正確的，「因為鍋蓋悶住的地方若溫度持續升高，瓦斯罐也有可能會發生爆炸」。
📌到底「油鍋起火」該如何正確滅火呢？
內政部消防署便提醒，食用油加熱到自然溫度時，即使沒有接觸到火焰也會燃燒。發生油鍋起火時，應保持冷靜，確認現場狀況，如火勢過大無法撲滅或難以靠近，應立即逃生並通報119。如火勢尚可控制，可依照4步驟進行初期滅火：
1、保持冷靜，千萬不可用水滅火。
2、使用鍋蓋，由身體往油鍋方向沿著邊緣蓋住油鍋，或使用住宅用滅火器滅火，阻絕火勢持續擴大延燒。
3、關閉爐火及瓦斯開關，避免持續提供油鍋熱源，並關閉排油煙機。
4、將沾濕的抹布覆蓋於鍋蓋上，靜置油鍋並待其冷卻降溫後再打開，勿蓋上鍋蓋以為火勢熄滅便立即打開，容易造成火勢復燃。
新竹縣消防局也提醒民眾，若遇瓦斯罐起火，第一步驟應是先疏散周遭人員並通報消防人員到場，再移除火源周邊易燃物，接著是使用化學滅火器滅火，或使用大塊「濕毛巾」直接完全覆蓋火源，也可達到隔絕空氣滅火；單純灑水因無法有效阻隔空氣，反而會造成持續燃燒與復燃。