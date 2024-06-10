俄羅斯人氣王安妮邀遊　谷關避暑嚐美食

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俄羅斯籍女星安妮近日開心對外宣佈已拿到台灣護照，希望未來能在台灣多做公益，將台灣介紹給世界！交通部觀光署參山國家風景區管理處日前特別邀請安妮到谷關擔任宣傳大使，拍攝一系列優美照片與影片，包括穿著泰雅裝飾、體驗射箭及谷關泡湯等，熱力歡迎全國朋友們暑假期間來谷關避暑，享受山林的悠遊之旅。
參山處長曹忠猷表示，受0403花蓮大地震影響，遊客以為到谷關的交通受損，使得谷關及梨山地區觀光間接受到影響。事實上，前往谷關的道路是暢通無阻！參山處特別邀請臉書擁有超過35萬粉絲、IG達12萬以上粉絲的人氣王—安妮，親自到谷關一遊，體驗谷關清新空氣、泡美人湯、品嚐鱘龍魚美食及步道健行，安妮說，谷關之美令她印象深刻，希望下次能帶朋友們再來此地渡假！
安妮此次兩天一夜之行，可以說是帶領大家感受一趟最道地最原味的谷關之旅！在進入谷關後，翠綠、連綿的山巒以及清新、帶點稍微冷冽的空氣，在入夏之後，讓人心曠神怡，週末假日非常適合到這裏避暑旅遊。
安妮走訪松鶴部落體驗泰雅文化及射箭、品嚐谷關好水質養育的鱘龍魚與鱒魚餐，漫步在谷關的明治老街，寫下祈福卡片；到捎來吊橋以及谷關溫泉公園一遊，品嚐大甲溪發電廠出產的谷關白冷冰棒，晚上可以享受泡湯，舒解平日壓力，放鬆心情。
參山處強力推薦今年夏天最佳避暑聖地—谷關、梨山，民眾可到這裏享受高山的涼爽空氣和美麗絕景，讓你的手機一路拍不停，紀念滿滿。目前前往谷關的交通皆順暢無阻，民眾可選擇自行開車或是新烏日高鐵站搭乘153路、台中火車站往谷關搭乘850路、豐原火車站往谷關搭乘207路等公車；前往梨山可走南投縣台14甲抵達，目前梨山各地繁花盛開，民眾可品嚐梨山當季水果，順遊梨山耶稣堂、天池、福壽山農場、武陵農場及環山松茂部落等地，創造一趟夏日清涼之旅。