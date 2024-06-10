台中鐵砧山劍井端午湧人潮　取午時水祈求「龍午順」

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀旅局長陳美秀表示，取午時水和佩戴香包兩項端午節常見習俗，具有避邪保平安意涵，在活動當天尚未領到的朋友也別擔心，今日正式開跑的「找端午習俗 抽端午雙寶」線上活動，特別準備限量的午時水紀念瓶與香包要送給大家，共有20組，只要在6月13日17時00分前，前往「台中市風景區管理所」臉書粉專按讚活動貼文，並留言回答正確答案、標記兩位朋友，即可參加抽獎，歡迎大家踴躍參加。
此外，端午故事劇場以逗趣又富有節慶氛圍，將鄭成功插劍禱泉的劍井傳奇故事和端午習俗為題材所原創，更將氣氛炒到最高點。現場有近千名民眾，一起在劍井前進行莊嚴的取午時水祈福儀式、體驗端午立蛋習俗，不少人第一次參與，對於傳統習俗保存與傳承，均感到非常有意義及感動，許多民眾第一時間拿到午時水紀念瓶就拍照上傳社群，開心地與家人朋友分享。
觀旅局說，距離大甲市區僅約20分鐘車程的大甲鐵砧山風景特定區，觀光資源豐富，除了擁有歷史傳奇故事的劍井遊憩區，鐵砧山雕塑公園的全齡化共融遊戲場與浪漫夜櫻光雕，更是中部打卡熱門景點；去年全新開幕的大甲鐵砧山旅客服務中心導入特色餐飲、寵物友善服務以及懶人露營帳篷，旅遊便利性大大提升，非常適合親子旅遊，全家大小一起同遊大甲鐵砧山，探索豐富的文化歷史及自然資源。