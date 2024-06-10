日本還會升息嗎？日圓再貶換匯現0.20字頭 不到1周多換逾3千日幣
隨著美國公布5月非農就業新增人數遠超預期，使投資人對美國聯準會（Fed）9月開始降息的期望落空，美元指數再度轉強衝破105，日圓兌美元貶破157，台灣銀行機場日圓現鈔賣出價今（10）日再現「0.20字頭」的甜甜價，來到0.209元，與近日換匯高點6月4日0.212元相較，換新台幣5萬元不到1周可多換3385日幣，相當在日本可多吃3碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
美國5月非農就業人數新增27萬2000人，遠高於4月修正後的16萬5000人，失業率則升至4%，亦高於市場預期與前值的3.9%，但勞動參與率仍維持在62.7%不變，符合市場預期，而火熱的就業數據也顯示美國Fed降息還早，市場預期本周美國聯準會維持利率不變機率高，甚至今年降息次數可能縮減，美元指數一舉升破105。
在美元轉強之下，日圓兌美元也貶破157，一度來到157.19，目前在157上下震盪。雖然今日台北匯市因端午節休市，不過，台灣銀行、兆豐銀行機場櫃檯照常營業，因此，相較6月4日以來日圓換匯價拉回至「0.21字頭」，台灣銀行機場現鈔賣出價今日再出現「0.20字頭」甜價，來到0.209元，與6月4日的0.212元相較，不到1周可多換到3385日幣，相當於在日本可多吃3碗一蘭拉麵。
由於日本央行本周也將召開利率決策會議，在3月底升息結束負利率政策後，是否再升息也引發關注，尤其日本升息後，日圓仍有在貶，對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時指出，日本理應要再升息，但因日本經濟數據仍不好看，也怕升息阻礙經濟發展，接下來要看美元及日本經濟臉色，目前看利率不動機率較大。不過，有些市場研判日本也可能縮減購債規模。