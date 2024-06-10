韓國用BTS歌曲心戰廣播！北韓垃圾氣球直送總統府周遭
北韓自五月底開始放送大量垃圾空飄氣球和糞便氣球至韓國，引發兩國緊張，雖一度宣布暫停施放，8日至9日再次空飄逾3百顆垃圾氣球，韓國也宣布啟動心戰廣播，甚至搬出人氣男團BTS的歌曲回應，不過，北韓的垃圾氣球並不長眼，今日在總統府附近也被發現。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《韓聯社》以及《NEWSIS》等韓媒報導，韓國軍方心戰廣播不僅大力宣傳三星電子，並科普首爾和平壤用語上的差異，不時穿插韓國人氣男團BTS防彈少年團的知名歌曲，包含《Dynamite》、 《BUTTER》等。
對於北韓領導人金正恩的妹妹金與正批評，韓國不斷發放「反朝傳單」，韓國警察廳則稱，他們無權干涉民眾或公民團體自發性發送傳單給對方。
另一方面，針對北韓第三波和第四波的垃圾氣球襲來，韓國警察廳以及消防部門今日下午表示，有部分的氣球飄至梨泰院地鐵站旁的商店和龍山區政府辦公樓屋頂，龍山總統府附近也發現垃圾氣球。首爾警察廳透露，9日午夜0時至10日凌晨5時，警方交由軍方處置的落在首爾的第三和第四批垃圾氣球共89個
韓國軍方也發現，北韓在邊境地區開始設置對韓喊話用的擴音器，似乎準備以其人之道還治其人之身，但目前還未重啟對韓國的擴音喊話。