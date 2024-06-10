「歐洲台灣形象展」來了！逾百家企業登歐　預估商機上看5千億

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣形象展是以台灣形象作為整體規劃的年度旗艦型展覽，也是行銷台灣的推動平台，透過展覽、研討會、媒合會等動靜態及線上線下的活動管道，促進台灣與舉辦國於產業、教育、人才、文化、觀光等領域雙向的交流及對話。台灣形象展於今年邁入第7個年頭，成功於馬來西亞、印度、泰國、美國及日本等8個國家的13個城市舉辦，累計超過5千家次的台灣業者參與、超過75萬人次觀展，進行商機交流探索及建立夥伴關係的過程中創造超過20億美元的商機，成為台灣企業的資源大平台，今年首度進軍歐洲。
近年歐盟與台灣間的貿易關係亮眼，歐盟持續為台灣最大的外資來源，這次台灣形象展首次登陸歐洲，將領台歐業者合作共創共榮，盼此次商機能滿足企業需求，黃志芳表示，過去東南亞形象展每場商機都能超過5千億，歐洲台灣形象展展出更加優質的內容，預計商機將不亞於過去。
展場7大展區中，智慧交通館推出電動載具、無人機載具、充電、共享及車載應用產品，提供智慧移動產業全面的解決方案；智慧醫療館針對2大主題—智慧醫院及遠距醫療展出AI先進醫療科技產品；低碳生活區主打在生活中實踐永續，展出符合循環經濟3R（Reuse, Reduce, Recycle）理念的產品，像是有運用回收牡蠣殼和廢料製成的產品以及展示政府輔導減碳包裝的設計成果；智慧生活展區打造一日智慧生活圈概念，運用AI、IoT等技術展示產品和服務，如「Work From Home（WFH）」情境展示、VR電競及娛樂體驗，透過智慧科技產品輔助，讓智慧居家生活成為新日常。
除此之外，「台歐半導體合作論壇」為這次「歐洲台灣形象展」的重要周邊活動，於展覽首日在德國柏林的羅馬飯店舉行。2023 年《歐洲晶片法》生效，歐盟預計2030年前投入440億歐元支持歐盟成員國生產晶片，以達到晶片自主及晶片生產市占率全球20%的目標。德國做為歐洲半導體重要生產國，預計2027年前投入200 億歐元強化半導體產業鏈，已吸引Intel、台積電、Infineon、Wolfspeed 等大廠前往投資設廠。為深化台歐半導體產業交流，外貿協會與SEMI合作辦理本論壇，希望透過此活動讓臺歐業者了解雙方優勢跟需求，藉此激發未來更多合作機會，邀請台積電、聯發科、瑞昱、Merck、Infineon等重量級企業講者共同探討目前最熱門的議題，如半導體供應鏈管理、車用電子領域的合作，及半導體人才培育與技術創新，以促進台歐在半導體領域的合作。
除了科技硬實力，形象展也帶來了台灣豐富的文化軟實力，國立故宮博物院以18世紀著名的東方宮廷畫師郎世寧十駿圖為主題，結合科技展出數位光雕馬與透過AR裝置觀賞百匹駿馬活躍掌上。揚名國際的台灣美食也沒有缺席，在品味台灣展區參觀者可以體驗台灣街頭美食如芋圓、仙草凍、太陽餅、豆干等，享受在科技文化交融的饗宴中。