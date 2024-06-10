影／罕見！陳金鋒、王建民同場動怒向裁判抗議 超時投球遭判保送
中華職棒今(10)日在端午節三地開打，其中在新莊棒球場的富邦悍將與中信兄弟之戰，戰況膠著，雙方都攻勢不斷，卻出現大量殘壘，其中6局下還因為魏碩成投球超時被判壞球，讓雙方總教練都進場抗議。中信兄弟平野惠一總教練、王建民投手教練都不滿衝進場中，尤其王建民教練罕見出聲，對於中職聯盟判決不滿。富邦悍將總教練陳金鋒因為子弟兵高國麟被觸身球不滿，也走進場內抗議，本場比賽一直到8局下才分出勝負，最終富邦悍將8局下才由申皓瑋敲出三壘安打，打回致勝分，球隊單局攻下2分逆轉戰局，終場富邦悍將5：3擊敗中信兄弟，收下三連勝，戰績也重返五成。
記者廖聿偉/綜合報導
事件出現在6局下，當時兄弟先發投手魏碩成在一、二壘有人，2好3壞時因超時被判定壞球，而形成保送，中信兄弟總教練平野惠一向前抗議，最終二壘審張展榮主動表示要到室內了解狀況，此舉反而讓富邦悍將主帥陳金鋒出來抗議，認為裁判判決超時投球，不應看電視輔助判決。
魏碩成保送 兄弟遭追平
隨後張展榮解釋，「因為室外過於吵雜，因此才要去小房間與技術委員討論。」最終也維持原判，魏碩成投出保送，讓富邦攻佔滿壘，之後再靠著保送將戰局扳成3平。
不過為了超時投球而動用兩邊主帥抗議，兩個擁有大聯盟資歷的選手王建民和陳金鋒都坐不住，畫面相當罕見。
申皓瑋一棒定江山 富邦三連勝
本場比賽一直到8局下才分出勝負，富邦悍將申皓瑋敲出三壘安打，打回致勝分，球隊單局攻下2分逆轉戰局，終場富邦悍將5：3擊敗中信兄弟，收下三連勝，戰績也重返五成。