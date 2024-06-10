台積電赴德設廠領頭帶起周邊商機！「這些美食品牌」都想進軍歐洲

此次歐洲台灣形象展以「Digital Horizon, Green Tomorrow」為題，緊扣歐洲綠色政綱與數位發展等2大核心，聚焦在「永續、科技、文化」3主軸，結合歐洲市場需求與趨勢，共計徵集110家台灣企業國家隊參與展出。展覽位於「德國電信大樓」展出，規劃智慧交通、智慧醫療、智慧生活等7大展區，並於歐洲市場呈現台灣風采，凸顯台灣文化歷史，共享文化價值，將歐洲先進理念結合台灣企業的優秀技術，落實到生活的各個層面，打造台歐合作旗艦平台。
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他接續說道，台灣與歐洲於形象展平台上慶祝共同的價值觀，並加強雙方之間的聯繫樞紐，同時也被深刻提醒，當前的挑戰，從地緣政治緊張到社會經濟不確定性，凸顯了各國合作的必要性，「沒有一個國家可以單獨應對這些問題」，台積電與德國的合作，即是展現了這樣的精神。
台積電德國廠選在薩克森邦（State of Saxony）首府德勒斯登（Dresden），預計今年底動工，2027年開始量產。黃志芳表示，此舉在半導體行業樹立了全新的里程碑，從3月開始，一項新的計劃也將在台灣啟動，旨在培養全球半導體人才，使歐洲學生能在台灣頂尖大學接受培訓。
除此之外，「台歐半導體合作論壇」為這次「歐洲台灣形象展」的重要周邊活動，於展覽首日在德國柏林的羅馬飯店舉行。黃志芳表示，該論壇探討21世紀最重要的資源，展示如何將挑戰轉化為增長合作的機會，進一步鞏固雙方的夥伴關係，「在半導體的幫助下，我們正進入一個新的技術復興時代，正在見證一場創新復興」，讓人想起歐洲最偉大的時代，正如14世紀的文藝復興點燃了對藝術和知識的熱情，18世紀的工業革命以前所未有的生產力改變了社會，人工智能現在正迎來新的黎明。
黃志芳指出，AI的影響將是深遠且廣泛的，預示著這個時代的創造力和效率將達到全新的高度，而台灣企業將為世界展示創新的解決方案，與歐洲攜手應對全球挑戰。貿易署署長江文若也於致詞時表示，台灣在全球半導體扮演重要角色，將有助於台德產業合作更密切，相信未來會有更多台廠供應鏈對歐洲展現極大興趣。
台廠於今年形象展大秀AI實力，華碩、宏碁、友達、微星科技等大廠皆登歐參展，其中包括電競筆電、電動自輔車等，台灣知名美食也來了，Coco都可、鮮茶道、日出茶太等手搖杯品牌，均有意進軍歐洲，本土經典品牌郭元益、鮮芋仙、所長茶葉蛋參也盼能將傳統糕餅文化、特色甜點等宣揚海外，就連「炸雞大師」也想參一咖。