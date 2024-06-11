房價便宜看不上！重劃區「2字頭」漲翻　專家揭：犯2通病買不了房

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重劃屋優勢有4大點，包括環境品質優於舊市區、公共建設資源多保值潛力高、公設多樣完整環境舒適高質感、鄰近市區相隨生活機能有保證。而缺點則是交通及生活機能未到位、房價起伏較大、開發階段初期點燈率較低、交通黑暗期施工期較長、需觀察政府確定公共政策、實施才能提高區域加值。
而對於新興重劃區的變化，何世昌進一步舉例，好比2018年時期，龜山A7重劃區剛推案，最低成交價每坪不到25萬，如今實價登錄已站上每坪4字頭，何世昌在個人臉書粉專指出，當時北車到A9之間，僅A7有2字頭甜甜價，2房總價不到800萬，3房也只有1000萬出頭，坐捷運往返北車比A9更快，此時不買更待何時？
然而，許多潛在購屋族看到新重劃區總是嫌東嫌西，何世昌感嘆，他們往往欠缺兩樣東西：「勇氣」與「做功課」，以致於重劃區推出首案時毫無所悉，即使知情也因猶豫不決而不敢下手。正因為重劃區初期「什麼都沒有」的時候最便宜，待重劃區持續開發完成並推案，意味著不斷有機會向你招手。
何世昌指出，近十年來，全台各地新重劃區如雨後春筍般冒出，包括新北土城暫緩發展區、三重仁義段重劃區、新店央北重劃區；桃園龜山A7、A10、A20重劃區；台中沙鹿新站、北屯14期重劃區；台南鄭仔寮、新和重劃區；高雄77期、霞海重劃區等。這些重劃區的最低成交價從每坪1字頭到4字頭不等，多數人都能負擔。
何世昌表示，如果你準備買房，市場上永遠有撿便宜的機會，但需要有足夠的勇氣才能把握住機會，否則再多的機會都從眼前流逝，剩下的只是悔不當初。這種道理就像買股票一樣，股價狂漲時不敢追，股價大幅下修到甜甜價時又不敢買。如果缺乏勇氣，再多的機會都不會是你的。