WWDC24／iOS 18新功能App位置可自訂 網友狂酸：「安卓化」
蘋果開發者大會WWDC24台灣時間今（11）凌晨1點展開，會中發表了iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 18 和 visionOS 2等6大系統全面更新。其中vision Pro宣布將會在6月28日會在日本、中國、新加坡開賣，7月12日會在澳洲、加拿大、法國等上市，台灣依舊沒有在開賣名單中。而iOS 18功能沒有AI加持之下顯得亮點不足，被網友狂酸「安卓化」。
記者周淑萍/綜合報導
WWDC24上前30分鐘快速的介紹了Apple TV、visionOS 2和iOS 18，其中iOS 18發表前提到將迎接重大改變，但在還沒有AI加持之下，功能真的亮點不足，被Ptt上網瘋狂吐槽，「原來是安卓啊！」，甚至很酸「安卓都多久了」，但遲到總比不到好，還是有人覺得「終於來了」，唯一的驚喜，應該是鎖定畫面上的手電筒和相機App終於可以換掉。
▪︎App位置可自訂：不會強制依照格線排列，可以隨意調整位置。
▪︎App可調整顏色：除了有深色可以選擇，用戶能針對喜愛的配色來改變所有App的顏色。
▪︎控制中心自定義：上下滑可以切換到音樂、家庭功能，同時加入更多選項，長按下滑可以直接進入該App等。
▪︎鎖定畫面上的App可換：螢幕鎖定後，原本只有手電筒和相機兩個App，且無法進行更換，之後升級到iOS 18可以自訂喜歡的App。網友就認為，至少不會再怕按到手電筒。
▪︎隱私提升：可以在特定App上鎖，還有隱藏App功能。但從示範影片來看，隱藏App似乎有一個專屬欄位，點進去就能看到隱藏的App。
▪︎訊息可預設發出時間：訊息內的點回功能可以加入更多表情符號、預設發出的時間，能在文字加入底線、粗體等功能。
▪︎郵件App：有全新方式管理最新動態，可以分類來自不同收件者的信件，輕點就能分類
▪︎照片App：用戶的照片圖庫越來越多，iOS 18重新設計，加入了更多整理功能，上半部是隔線，下半部有不同分類，還可縮小範圍搜尋照片。