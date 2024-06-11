WWDC24／蘋果AI登場！Siri砍掉重練、硬體要求高iPhone 15要哭了

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發表會前最令人期待的AI，蘋果也如期登場，取名為Apple Intelligence，可以幫助用戶寫作、回答複雜問題、跨越App整合相關服務。
🟡支援哪些系統
將會在iOS 18、 iPad OS 18以及mac OS Sequoia上提供，且初期新功能暫時只支援英文版本。
🟡何時上線？需要收費嗎？
蘋果AI為免費使用，預計今年秋天會推出測試版，其他功能和其他語言還要等到明年才會推出。
🟡蘋果AI有哪些功能？
📍寫作、溝通部分
▪︎智慧寫作：可以校對文本，針對不同語氣和用詞提供不同版本。
▪︎辨識人物：會根據不同的用戶提供對應的內容。
▪︎郵件摘要：在郵件App中如果是較長的內容，可生成摘要。
▪︎通話錄音：在筆記或通話中，點擊錄音即可擷取錄音和文字記錄。
▪︎智慧回覆：識別郵件中提出的問題，並提供相關答覆，只需輕按幾下，即可回覆。
📍圖像生成
▪︎Image Playground：可在幾秒鐘內產生動畫、插圖和素描等圖像風格。
▪︎Genmoji：經由文字客製全新的Genmoji
▪︎Image Wand ：使用手指或 Apple Pencil 在草圖周圍畫一個圓圈，Image Wand 將分析周圍的內容以產生互補的視覺效果。甚至可以圈出一個空白區域，Image Wand 將使用周圍的環境來創建圖片。
▪︎記憶影片：輸入描述，Apple Intelligence 會找到最匹配的照片和影片。
▪︎照片橡皮擦：使用「清理」工具可消除照片中的干擾。
🟡Siri大更新
更換全新icon，點擊螢幕底部即可喚出，會明白用戶更多要求，Siri可以控制更多App，像是設定鬧鐘、計時器、開啟相簿。提供螢幕感知能力，可以理解螢幕上的內容並採取行動，像是如果朋友向發送新地址的訊息，可以請Siri直接設定在聯絡人裡面。
🟡Siri與ChatGPT合作
將 ChatGPT 整合到 Siri 和寫作工具中，Siri 可以利用 ChatGPT 來提供包括照片或文件，也可以直接向ChatGPT提問。
🟡支援哪些裝置
手機：A17 Pro晶片iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
平板、電腦：Ｍ1～Ｍ4晶片的iPad Pro、iPad Air、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio、Mac Pro