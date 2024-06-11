變頻冷氣「內行不會直接關機」！遙控器按1鈕黴菌全滅：專家認證

WWDC24／蘋果AI登場！Siri砍掉重練、硬體要求高iPhone 15要哭了

▲蘋果AI Apple intelligence如期登場，提供全新Siri，和Open AI合作，硬體要求高，iPhone需要A 17 Pro晶片才可使用，因此需要iPhone 15 Pro才有支援，iPhone 15的用戶無緣使用最新的蘋果AI技術。（圖／翻攝官網）
▲蘋果AI Apple intelligence如期登場，提供全新Siri，和Open AI合作，硬體要求高，iPhone需要A 17 Pro晶片才可使用，因此需要iPhone 15 Pro才有支援，iPhone 15的用戶無緣使用最新的蘋果AI技術。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果開發者大會WWDC24台灣時間今（11）凌晨1點展開，會中發表了iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11、tvOS 18 和 visionOS 2等6大系統全面更新，同時推出了「Apple intelligence」人工智慧，將Siri砍掉重練，預計今年秋天會推出測試版，有哪些功能？支援哪些裝置？何時上線？快速報你知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡Apple intelligence是什麼？

發表會前最令人期待的AI，蘋果也如期登場，取名為Apple Intelligence，可以幫助用戶寫作、回答複雜問題、跨越App整合相關服務。

🟡支援哪些系統

將會在iOS 18、 iPad OS 18以及mac OS Sequoia上提供，且初期新功能暫時只支援英文版本。

🟡何時上線？需要收費嗎？

蘋果AI為免費使用，預計今年秋天會推出測試版，其他功能和其他語言還要等到明年才會推出。

🟡蘋果AI有哪些功能？

📍寫作、溝通部分

▪︎智慧寫作：可以校對文本，針對不同語氣和用詞提供不同版本。

▪︎辨識人物：會根據不同的用戶提供對應的內容。

▪︎郵件摘要：在郵件App中如果是較長的內容，可生成摘要。

▪︎通話錄音：在筆記或通話中，點擊錄音即可擷取錄音和文字記錄。

▪︎智慧回覆：識別郵件中提出的問題，並提供相關答覆，只需輕按幾下，即可回覆。

▲蘋果AI，Apple intelligence。（圖／翻攝官網）
▲蘋果AI可以支援通話錄音功能。（圖／翻攝官網）
📍圖像生成

▪︎Image Playground：可在幾秒鐘內產生動畫、插圖和素描等圖像風格。

▪︎Genmoji：經由文字客製全新的Genmoji

▪︎Image Wand ：使用手指或 Apple Pencil 在草圖周圍畫一個圓圈，Image Wand 將分析周圍的內容以產生互補的視覺效果。甚至可以圈出一個空白區域，Image Wand 將使用周圍的環境來創建圖片。

▪︎記憶影片：輸入描述，Apple Intelligence 會找到最匹配的照片和影片。

▪︎照片橡皮擦：使用「清理」工具可消除照片中的干擾。 

▲蘋果AI，Apple intelligence。（圖／翻攝官網）
▲使用「清理」工具可消除照片中的干擾，有點類似Google的魔術橡皮擦。（圖／翻攝官網）
🟡Siri大更新

更換全新icon，點擊螢幕底部即可喚出，會明白用戶更多要求，Siri可以控制更多App，像是設定鬧鐘、計時器、開啟相簿。提供螢幕感知能力，可以理解螢幕上的內容並採取行動，像是如果朋友向發送新地址的訊息，可以請Siri直接設定在聯絡人裡面。

🟡Siri與ChatGPT合作

將 ChatGPT 整合到 Siri 和寫作工具中，Siri 可以利用 ChatGPT 來提供包括照片或文件，也可以直接向ChatGPT提問。

🟡支援哪些裝置

手機：A17 Pro晶片iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
平板、電腦：Ｍ1～Ｍ4晶片的iPad Pro、iPad Air、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio、Mac Pro

▲蘋果AI，Apple intelligence。（圖／翻攝官網）
▲蘋果AI可以整合多種App進行跨系統的支援。（圖／翻攝官網）
▲蘋果AI，Apple intelligence。（圖／翻攝官網）
▲ChatGPT 整合到 Siri中，Siri 可以利用 ChatGPT 來提供包括照片或文件，也可以直接向ChatGPT提問。（圖／翻攝官網）
▲蘋果AI，Apple intelligence。（圖／翻攝官網）
▲蘋果AI支援的硬體規格較高，手機需要到iPhone 15 Pro才可使用，沒有下放到iPhone 15。（圖／翻攝官網）

WWDC24／iOS 18新功能App位置可自訂　網友狂酸：「安卓化」

蘋果發表會WWDC24凌晨登場！iOS 18「Siri變強」：AI將無所不在 

蘋果首場發表會WWDC24確定台灣時間6/11展開　一次更新6大系統

iPhone才剛充飽電就「狂掉電」！專家呼籲「先砍兩類App」救電量

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代