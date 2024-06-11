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今年前五月金管會開罰9890萬元、年增39%　以銀行局罰最重

▲金管會公布今年前五月對銀行、證券、保險，以及全體上市櫃公司開罰數字，合計共開罰9890.5萬元，跟去年同期相比增加39%。（圖／NOWnews資料照片）
▲金管會公布今年前五月對銀行、證券、保險，以及全體上市櫃公司開罰數字，合計共開罰9890.5萬元，跟去年同期相比增加39%。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

金管會公布今年前五月對銀行、證券、保險，以及全體上市櫃公司開罰數字，合計共開罰9890.5萬元，跟去年同期相比增加39%，其中又銀行局開罰最重，金額高達近4000萬元，占比超過4成。

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金管會去年裁罰金額只有2億5404萬元，為2019年、也就是5年以來最低；而今年前5月整體開罰金額9890.5萬元，較去年同期的7117.5萬元，年增率達39％，今年裁罰可望比去年高。金管會官員強調，裁罰金額非經濟成長率或獲利表現，無法以目前狀況預估或推測未來有多少裁罰案件、開罰金額。

而個別以三局來看，首先是「銀行局」，今年前5月裁罰9件、金額達3962.5萬元，相較於去年5月底開罰11件，1079.5萬元，雖然件數減少，但罰金卻增加2883萬元，主要在於個案裁罰金額提高，其中台中商銀因為內控遭罰1200萬為最高，主因是董事長被控涉及挪用10億元公款，用來購買私人飛機、超跑等；第二、三名各開罰800萬元，包含新光銀行理專挪用款項，與客戶資金不當往來，以及國泰世華銀行櫃員不當挪用資金。

銀行局主秘侯立洋說，件數少、但金額增，主因是去年都是小金額的裁罰案，金額低但件數多，今年裁罰最高的前三大銀行，是因違反內稽內控起罰點較高，導致件數減少、罰鍰卻大增，如光台中商銀一家就挨罰了1200萬元。

開罰金額居次是「證券期貨局」，今年前5月證券、期貨與投信顧被開罰1314萬元，和去年同期的21件，1160萬元相較，件數及金額都增加，主要在於投信投顧業裁罰件數增加，今年前五月裁罰5件，去年同期只1件。「上市櫃公司」等共裁罰75件、金額達1754萬元，兩者合計裁罰3068萬元，與去年同期持平。證券期貨局裁罰金額開出前三大案件，第一與第二名同為120萬元，分別是時間投顧及國泰投信，罰款第三名為國票證券的110萬元。

證期局主秘尚光琪說，今年前五月證券期貨投信被開出25件罰單、挨罰1314萬元，件數與金額年增都逾1成，主因是投信顧業罰單大增。據統計，投信顧業被開出5張罰單、372萬罰鍰、年增2.65倍，罰鍰額最高的前兩大也都是投信顧業者。

最後則是保險局，前5月遭罰11件，罰金2860萬元，年減將近40%，去年同期是19件，金額2970萬元。保險局說明，因為今年有兩筆較大的罰鍰，所以金額並未和去年同期差太多。前三大包括法巴人壽罰900萬元，主要是公司治理和內控違規、法巴產物罰600萬元，主因是公司治理及委外作業內控，第三名有兩家，包括台中銀保經公司，違法內控等、以及台灣人壽，主要是投資及會計作業內控，則都罰300萬，光是前三大罰款額（有兩家並列第三大）就達2100萬就占了7成。

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