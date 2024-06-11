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歐洲議會「中間偏右」保住第一黨團！馮德萊恩：極端主義恐崛起

▲第10屆歐洲議會選舉，中間偏右的「歐洲人民黨」黨團保住其第一大黨團的地位，歐盟執委會主席雖然感到高興，但也提醒極端主義確實有崛起之勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲第10屆歐洲議會選舉，中間偏右的「歐洲人民黨」黨團保住其第一大黨團的地位，歐盟執委會主席雖然感到高興，但也提醒極端主義確實有崛起之勢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

第10屆歐洲議會選舉投票，當地時間9日晚間落幕，初步統計結果顯示，中間偏右的「歐洲人民黨」（EPP）獲得186席，保住其第一大黨團的地位。不過值得注意的是，極右派也如選前預測一般有所斬獲，法國、德國的極右翼勢力都顯著增加，甚至擊敗了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的政黨。

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綜合《歐洲新聞網》等外媒報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在上週日的演講中表示，雖然她所屬的「歐洲人民黨」在720個席位中，仍獲得最多席位，可繼續充當歐洲議會穩定的「中流砥柱」，但不可否認的是，極端主義確實有崛起之勢，極左、極右分子都獲得一定的支持，中間派政黨的責任顯得格外重大，並提議與社會主義者、自由主義者合作，建立「強大的歐洲中間派多數」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲法國極右政黨「國民聯盟」，在本次歐洲議會選舉中大有斬獲。（圖／美聯社／達志影像）
馮德萊恩的擔憂並非空穴來風，本次選舉，法國總統馬克宏領導的「復興黨」（Renew party）得票率還不到15%，反觀勒龐（Marine Le Pen）和巴爾德拉（Jordan Bardella）領導的極右「國民聯盟」（RN）則獲得了超過31%的選票。

在德國，雖然極右政黨「另類選擇黨」（AfD）受到主要候選人助理捲入北京情蒐案的影響，支持率還是從2019年的11%增至約16%，僅次於在野「基民盟／基社盟」（CDU／CSU）的30%，還擊敗德國總理蕭茲領導的「社會民主黨」（SPD，約14%），SPD慘淪老三。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲本次歐洲議會選舉，德國極右的「另類選擇黨」（AfD），甚至還贏過總理蕭茲領導的社會民主黨（SPD）。（圖／美聯社／達志影像）
綜觀此次選舉結果，與2019年相比，「復興歐洲」黨團（Renew Europe）與「綠黨／歐洲自由聯盟」（The Greens／European Free Alliance）損失最慘，丟失約20個席位。

對於選後右派崛起，有分析認為，不排除歐洲議會可能會從「推動親歐倡議」的態度，變成阻止某些政策，若美國前總統川普（Donald Trump）真的在今年底重返白宮，歐盟在俄烏問題上的立場不排除會有所改變。

分析指出，儘管此次歐洲議會選舉呈現「右傾」趨勢，但中間派仍佔多數，後續中間派將尋求擱置分歧、阻止極右勢力復興，組成聯盟的進程即將展開。這些政黨多年來一直於歐盟層級合作，建立防火牆、防止極右派成為政治主流，雖然本屆選舉，席位有所縮減，但仍能團結以確保歐盟立法機構，在即將到來的第10次任期內順利運作。

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