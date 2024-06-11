歐洲議會「中間偏右」保住第一黨團！馮德萊恩：極端主義恐崛起

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馮德萊恩的擔憂並非空穴來風，本次選舉，法國總統馬克宏領導的「復興黨」（Renew party）得票率還不到15%，反觀勒龐（Marine Le Pen）和巴爾德拉（Jordan Bardella）領導的極右「國民聯盟」（RN）則獲得了超過31%的選票。
在德國，雖然極右政黨「另類選擇黨」（AfD）受到主要候選人助理捲入北京情蒐案的影響，支持率還是從2019年的11%增至約16%，僅次於在野「基民盟／基社盟」（CDU／CSU）的30%，還擊敗德國總理蕭茲領導的「社會民主黨」（SPD，約14%），SPD慘淪老三。
綜觀此次選舉結果，與2019年相比，「復興歐洲」黨團（Renew Europe）與「綠黨／歐洲自由聯盟」（The Greens／European Free Alliance）損失最慘，丟失約20個席位。
對於選後右派崛起，有分析認為，不排除歐洲議會可能會從「推動親歐倡議」的態度，變成阻止某些政策，若美國前總統川普（Donald Trump）真的在今年底重返白宮，歐盟在俄烏問題上的立場不排除會有所改變。
分析指出，儘管此次歐洲議會選舉呈現「右傾」趨勢，但中間派仍佔多數，後續中間派將尋求擱置分歧、阻止極右勢力復興，組成聯盟的進程即將展開。這些政黨多年來一直於歐盟層級合作，建立防火牆、防止極右派成為政治主流，雖然本屆選舉，席位有所縮減，但仍能團結以確保歐盟立法機構，在即將到來的第10次任期內順利運作。