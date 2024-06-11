「嘴綠」Green稱很後悔當初揍Jordan Poole！直言：我搞砸了一切

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Draymond Green稍早更新了個人的Podcast節目，節目中他也談到了昔日的隊友Jordan Poole，他表示自己把許多東西都教給了他，「我把我所知道的一切，都教給了這個年輕人，因為對我來說，我一直在努力教導和灌輸我所知道的一切給這個人，我覺得這是我的責任。把一個年輕人帶在身邊，然後看到他們取得成功，這是最好的感覺，順便說一下，當我把Jordan Poole帶在身邊，看到他取得成功時，我也有同樣的感覺。 」
Green稱當初自己搞砸一切 無法和Poole一同慶祝
Green繼續說到：「作為一名NBA球員，我曾經有過最糟糕的感覺之一，就是看到Jordan Poole簽了一份大合約，而我卻搞砸這一切，不能和他一起慶祝。我不會逃避我的錯誤，就像我不會逃避我的勝利一樣，我對待失敗和勝利的態度是一樣的，而這次我卻搞砸了，但這感覺真的很痛，甚至輸掉NBA總決賽都沒有這感覺糟糕。」
還記得2022年休賽季，當時勇士隊剛擊敗塞爾提克拿下冠軍，在夏季訓練營時Draymond Green卻與Jordan Poole發生口角，最後甚至演變成肢體衝突。勇士總教練Steve Kerr當時受訪表示，這起事件是他執教生涯面臨最大的危機，並且讓球隊失去了一些東西，當中包含勇士引以為傲的團隊文化；隨著該年賽季結束，Jordan Poole也被當作交易Chris Paul的籌碼送往巫師，Green則是簽下4年1億美元（約新台幣32.3億元）的合約續留灣區。