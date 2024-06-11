台股創新高！這些卻「端午變盤」 廣運、世芯、所羅門重摔
美股昨（10）日全數收漲，其中那斯達克指數跟標普500指數再創歷史新高，並且在台積電開高的激勵下，台北股市今（11）日開盤大漲126.04點，早盤來到21990.8點，再創歷史新高，距離22000點僅差一步。但今日卻有個股逆勢下跌「端午變盤」，像是廢資訊品清運及處理的佳龍、光學檢測設備的由田、木製寢室傢俱製造商特昇、鋁合金及塑膠壓鑄品及模具製造能率都跌9%以上。
記者許家禎／台北報導
美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲69.05點或0.18%，收38868.04點；那斯達克指數上漲59.4點或0.35%，收17192.53點；標普500指數上漲13.8點或0.26%，收5360.79點；費半指數上漲75.16點或1.42%，收5362.4點，其中那斯達克指數跟標普500指數再創歷史新高。
科技五大天王幾乎全數收紅，Meta上漲1.96%，蘋果下跌1.91%，Alphabet上漲0.43%，微軟上漲0.95%，亞馬遜上漲1.5%。半導體股普遍收高，輝達上漲0.75%，AMD下跌4.49%，美光上漲2.96%，博通上漲2.41%，高通上漲1.32%，應用材料上漲2.9%，德儀上漲1.03%。台積電ADR上漲2.29%。
美股與美國科技股帶動，台股今日開盤大漲126.04點，來到21984.42點，隨後來到21990.8點，再創歷史新高，距離22000點僅差一步。盤面上散熱族群強勢，奇鋐漲逾5%、雙鴻漲3%。散裝航運紅通通，新興漲7%，中櫃、慧洋、裕民、中航漲1到2%。另外，國際醫療照護展將於20日登場，生技醫療表現不俗。
不過，盤面上仍有個股「端午變盤」，像是廢資訊品清運及處理的佳龍、光學檢測設備的由田、木製寢室傢俱製造商特昇、鋁合金及塑膠壓鑄品及模具製造能率都跌9%以上。京晨科、穎漢、鼎基、尚茂、三發地產、慧智、太欣、廣運、世芯、所羅門跌5到8%。