Energy阿弟結婚17年！老婆Mei感慨自爆：蕭景鴻你還欠我一個婚禮
台灣天團Energy成員阿弟（蕭景鴻）與老婆Mei（邱馨葦）結婚長達17年之久，兩人共同育有兩女一子，過著相當幸福的生活。近日夫妻倆一起參加Energy團員張書偉與謝京穎的婚禮，Mei看到新人在婚禮中幸福的模樣，忍不住說道：「每次呢參加婚禮總是被問到什麼時候換我們辦，從說小孩可以當花童到…我小孩現在都已經可以當我伴娘了婚禮還是沒下文。」並透露婚禮是每個女孩都會想要的，接著隔空向老公喊話：「史上最殺的偶像團體男主唱蕭景鴻先生你還欠我一個婚禮喔。」引起不少網友討論。
記者洪生儒／綜合報導
張書偉跟老婆謝京穎在9日舉行了婚禮，一大票圈內好友都親自到場給予祝福，而Energy的成員們也是全員到齊，甚至在台上帶來新歌〈星期五晚上〉的表演，連穿婚紗的新娘謝京穎都在台上大跳E16蹲，讓台下的賓客們看了都讚嘆不已。婚禮結束後，阿弟也在臉書發文表示：「看著兄弟一個接一個也踏進這人生的另一個階段，很多事只能自己體會，婚姻裡有許多的難也有不同於單身的樂，細細品嚐與另一半牽著手走過的每一刻，不全然是甜蜜但也不會全是酸楚，祝福你們～永浴愛河。」
而阿弟的老婆Mei也在臉書發文稱讚新郎帥與新娘美，並透露自己每次參加婚禮總是被問「什麼時候換你們辦？」Mei則坦言：「從說小孩可以當花童到…我小孩現在都已經可以當我伴娘了婚禮還是沒下文。」
Mei也表示：「當然婚禮是每個女孩都會想要的，但…我現在都幾歲了，而且還有可能再過幾年是我女兒要辦婚禮，我現在辦會被說斂財吧？但我還是要說，史上最殺的偶像團體男主唱蕭景鴻先生你還欠我一個婚禮喔！麻煩大家看到他提醒他一下免得他參加完別人的婚禮就忘了當下答應大家說要辦。」
不少網友看到Mei的貼文之後，都紛紛留言表示：「期待你們的婚禮」、「我們會記得一直提醒阿弟的！妳如果在婚禮上一定也是最完美的新娘」、「不是在天堂遊戲辦過了，還有婚紗不是嗎XD」、「現在剩下豬寶可以當花童了，太美太帥了！期待你們有一天也可以完成一場盛大的婚禮儀式，一定超美的」、「跟女兒一起辦婚禮，更有感覺」、「會不會等到兒女結婚，才由孩子來完成父母的婚禮夢呀？」、「弟嫂真的越來越美，趕快辦婚禮，肯定也會是最美麗的新娘子。」