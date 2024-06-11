示警國會改革藍綠「1戰況」 郭正亮：賴清德這4年不用幹了
藍白黨團聯手通過國會改革法案，行政院日前正式提出覆議，民進黨則計畫在全台舉辦下鄉宣講活動，國民黨也宣布15日起在全台22縣市舉行國會改革說明會，首場就選擇總統賴清德的本命區台南市。前立委郭正亮認為，在釋憲部分藍白會輸，但在野只需要限期改正再送，表決還是會過，藍綠將陷入無限輪迴的鬥爭。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮10日在節目《大新聞大爆卦》指出，覆議被否決後，民進黨就會去釋憲，若憲法法庭敢暫時停止實施，那立法院就直接刪掉司法院的預算；可因為大法官都是賴清德的人，所以釋憲最後藍白一定會輸，但大法官的職權僅止於「限期改正」，只能說5條國會改革案違憲，要求限期改正，「我以前當立委，就收到過這種東西！我們那個《同婚法》，就是這樣修出來的」，權力又回到立法院。
郭正亮說，藍白接下來就會再去修國會改革法案版本，立法院過了後又再釋憲，再又退回來？那賴清德這四年都不用幹了！「無限輪迴是這個意思，現在你知道了吧？」
郭正亮說，這屆立委幾乎都在甲動，真的很可憐，且也不斷在輪迴，甲動完，大家都睡得不太好，之後都到基層去演講，「然後中間再回來，就有兩個罷免被幹掉了！就一直這樣。」