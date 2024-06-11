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6月交投火熱！熱門股債ETF　科技、高息、長天期債皆上榜

▲近一周所有股、債原型ETF交易狀況，當中日均量超過2萬張、熱門度較高的產品共計有17檔，多以高息、科技、長天期債三大主題為主。（示意圖／NOWnews 資料照片）
▲近一周所有股、債原型ETF交易狀況，當中日均量超過2萬張、熱門度較高的產品共計有17檔，多以高息、科技、長天期債三大主題為主。（示意圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目，統計6月份以來，即近一周所有股、債原型ETF交易狀況，當中日均量超過2萬張、熱門度較高的產品共計有17檔，類型而言也很明顯可看出以高息、科技、長天期債三大主題所構成，高息相關產品包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息，科技相關則有00929復華台灣科技優息、00946群益科技高息成長，長天期債產品則有00937B群益ESG投等債20+、00687B國泰20年美債、00764B群益25年美債等等。

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法人表示，由Nvidia掀起的AI旋風持續延燒，加上Computex展各大科技廠的商機題材盡出，也進一步拉抬科技類股表現，使得科技相關ETF如：00946群益科技高息成長引起市場關注，前一周更創下單周受益人數增逾萬人的佳績。

至於台股高息ETF可說是近年來最受投資人偏好的主題，加上近日又逢多檔高息ETF公告預估配息金額，故持續吸引投資者目光與搶進參與後續領息。

而受惠於加拿大、歐洲央行啟動降息，且市場對於聯準會9月降息的預期仍高，促使部分投資者提前透過長天期債ETF來卡位後續債市行情，故包括00937B、00679B等交投熱絡。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，在AI成長前景看好、訂單回補庫存等效益持續發酵下，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，無論是當前最受關注的AI科技，又或是低軌道衛星、電動車與機器人發展等等，都可在其中見到台灣廠商扮演關鍵的供應商角色。

洪祥益指出，除了全球知名的晶圓代工、封裝、IC設計等領域，更有不少被譽為隱形冠軍的電子零組件供應商，而這當中也有不少企業願意大方派息與股東分享經營成果，因此投資人也可透過成分股組成訴求高科技、高股息，兼顧企業獲利成長性、甚至納入外資認同因子，援引專業外資機構眼光來選股的科技高息ETF來掌握契機。

▲6月以來日均量2萬張以上之股債ETF（資料來源／CMoney）
▲6月以來日均量2萬張以上之股債ETF（資料來源／CMoney）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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