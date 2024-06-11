6月交投火熱！熱門股債ETF　科技、高息、長天期債皆上榜

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至於台股高息ETF可說是近年來最受投資人偏好的主題，加上近日又逢多檔高息ETF公告預估配息金額，故持續吸引投資者目光與搶進參與後續領息。
而受惠於加拿大、歐洲央行啟動降息，且市場對於聯準會9月降息的預期仍高，促使部分投資者提前透過長天期債ETF來卡位後續債市行情，故包括00937B、00679B等交投熱絡。
群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，在AI成長前景看好、訂單回補庫存等效益持續發酵下，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，無論是當前最受關注的AI科技，又或是低軌道衛星、電動車與機器人發展等等，都可在其中見到台灣廠商扮演關鍵的供應商角色。
洪祥益指出，除了全球知名的晶圓代工、封裝、IC設計等領域，更有不少被譽為隱形冠軍的電子零組件供應商，而這當中也有不少企業願意大方派息與股東分享經營成果，因此投資人也可透過成分股組成訴求高科技、高股息，兼顧企業獲利成長性、甚至納入外資認同因子，援引專業外資機構眼光來選股的科技高息ETF來掌握契機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。