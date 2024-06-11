名家論壇》鈕則勳／國會改革延長賽　考驗韓國瑜能否更上一層樓

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但若以政黨支持度來說，《台灣民意基金會》在5月28日發布的民調顯示，36.7%支持民進黨，高於國民黨的20.5%與民眾黨的18.2% ; 《美麗島電子報五月國政民調》顯示，民進黨的好感度為46.1%，高於國民黨的32.9%及民眾黨的31.6%，再加上總統賴清德的信任度53.0%，滿意度為45.2%，綠營想藉政黨支持度最高及賴清德總統施政蜜月期來打國會改革的延長賽，也不是全無邏輯。
所以藍綠在各自的環境氛圍基礎下展開了新的部署與盤算，綠軍期待藉多管齊下的方式，聚焦其所建構「反濫權、護民主」主軸來進行輿論戰，除了希望在立院表決戰鎩羽而歸後，藉其最熟悉的行銷動員操作來扳回一外，也想藉不斷地動員鞏固及深化其基本盤作為後盾、號召勤王 ; 當然也想藉一波波的動員操作主導媒體議題設定與網路聲量，一舉沖垮藍白國會改革的正當性，更希望藉「青鳥行動」的勢頭，找回流失嚴重的年輕選票，刨柯文哲的選票根基。
至於藍軍，預計15日從台南起跑，要在各縣市舉辦宣講活動，以區域及不分區立委主講，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊，強化第三波民主改革與制衡力道，也期待破除綠軍對國會改革的污名化操作。藍綠兩軍劍拔弩張，緊密對峙，畢竟誰也沒有輸的本錢，對綠軍而言，賴清德總統甫上任，掌握行政權的民進黨無法破解立院藍白聯軍，面子掛不住外，在野藉此強化制衡力道，更對賴的執政投下不穩定變數 ; 對藍軍來說，初期戰役獲勝未必代表監督制衡行政權能倒吃甘蔗，特別是在藍軍內部對一些議案也有潛在爭議，與白軍也未必能全無心結之際，若無法擋住綠軍的強力攻堅，初戰的果實也將灰飛煙滅。畢竟攻防的主戰場仍是在立法院，是以作為院長的韓國瑜，仍得在這場國會改革延長賽中扮演關鍵角色，捍衛改革的成果。
首先，行政院的退回覆議勢必是第一場近身肉搏，是以韓要在覆議戰中穩住藍白合作的陣腳，仍屬當務之急。畢竟從五月下旬以來國會朝野攻防經驗來看，藍綠再度激烈交鋒可以預期，韓若能汲取上次的經驗，以更有效率的方式，一方面強化藍白聯手展現人數優勢，另方面更熟稔審理覆議之相關流程，避免綠軍「雞蛋裡面挑骨頭」，應能符合憲法「如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議」的條文，不僅能深化國會改革法案的正當性，也能讓自己的高度更加凸顯，再下一城。
其次，韓國瑜仍應發揮自己的優勢特質，以議長高度敍述國會改革的正當與必要性。畢竟民進黨想延續「青鳥行動」及強化網路行銷，國民黨卻只有各縣市宣講，在拓銷力道上明顯不足；而韓最強的優勢便是個人魅力與議題行銷，但擔任立法院長後，似乎有些受制於院長的職位與「議長中立」的框架，無法發揮原本的個人特質與議題行銷能力，確實有些自廢武功。吾人當然可理解，韓是擔心綠軍藉題發揮，批評其不中立；但問題是，依《立法院組織法》第三條第二項「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」韓作為議長，依法行事當屬必然，但也不用劃地自限，針對政治議題都不發聲，即便韓受「議長中立」的框架牽制，也不太願對政治議題發聲，以免爭議，但「黑韓」人士仍然照三餐攻擊，是以韓當然應該以國會議長的高度，針對國會改革期許、穩定台灣政局等議題發表看法，固守國會改革的成果。
最後，就如前述，藍軍內部對一些議案仍有潛在爭議，和民眾黨是否能持續緊密合作制衡民進黨也在未定之天，這當然有待韓國瑜發揮調和鼎鼐的專長特質，在其間取得最大公約數，控制茶壺內的風暴 ; 畢竟藍軍中現在有行政權的，就屬韓的職位最高、最具關鍵性，這也就是為何藍軍支持者對韓多仍寄予厚望的原因，只要韓能適當地作為民怨宣洩的出口，擋住綠軍的攻勢，在現今國民黨大咖對綠軍攻堅多無法強力抵禦或展現不出逐鹿中原氣勢的當下，誰說韓不會有浴火重生、重回政治舞台中心的機會。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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