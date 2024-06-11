台積電成攻高要角！台股早盤站上22000點大關 航空與生技也亮眼
美股昨（10）日全數收漲，台北股市今（11）日開盤大漲126.04點，早上10點5分攻高站上22000點大關，來到22003點，漲幅0.5%。權值王台積電是大盤攻高要角，早盤最高來到895元。鴻海、和碩漲1%多，英業達與廣達漲1到2%。
記者許家禎／台北報導
美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲69.05點或0.18%，收38868.04點；那斯達克指數上漲59.4點或0.35%，收17192.53點；標普500指數上漲13.8點或0.26%，收5360.79點；費半指數上漲75.16點或1.42%，收5362.4點，其中那斯達克指數跟標普500指數再創歷史新高。另外，美國科技股多走揚，台積電ADR上漲2.29%。
台股早盤10點鐘過後攻高，站上22000點大關，來到22003點，漲幅0.5%。除了台積電與鴻海是攻高要角外，其他電子股也表現不俗，英業達與廣達漲1到2%。輝達概念股奇鋐漲逾5%、雙鴻與信驊漲3%，上詮與英業達漲2%多。元太漲7%、精材漲6%相對強勢。航空股華航、長榮航漲1到2%、星宇航空漲5%多。另外，多檔生技醫療也表現不俗，如恆大、毛寶飆漲停。