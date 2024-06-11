願拿出上兆資產！越南女首富張美蘭爭取不判死 政府凍結9處房產
越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）張美蘭因貪污數百億美元，在4月開庭時因挪用公款、詐騙和行賄罪名被判處死刑，如今願拿出資產償還爭取不判死，越南當局已扣押張美蘭持有、價值超過12.3兆越南盾（約160億新台幣）的股票、幾兆越南盾的現金及9處越南的房地產。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，在審理全案時，越南公安部從張美蘭身上扣押2240億越南盾，凍結價值超過920億越南盾和160萬美元的79個帳戶，還有其他相關法人實體的205個帳戶，總額達8240億越南盾和近26萬美元，也扣押張美蘭在河內、胡志明市、峴港的9處房產。
4月11日張美蘭因「挪用公司資產」被判處死刑，5月22日萬盛發集團發布文件，提出初步補救計畫，先將超過5190億越南盾的資金直接轉入調查機構的保管帳戶，也陸續轉讓和抵押資產，並提出上訴，爭取不判死。
越南公共安全部警察調查局指出，近期張美蘭終於承認該公司所發行的債券違法，並要求為自己的錯誤承擔責任，也承認自己負有賠償損失、返還債券持有人的責任。張美蘭的認罪態度或許會讓接下來的審判法庭予以考慮判刑，而萬盛發集團也提出對策，準備陸續償還對債務人的損失。